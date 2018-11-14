«Появляется страх»: в НАК заявили о снижении коррупционных преступлений в России

Москва, 14 ноября. Число коррупционных преступлений снижается в последние годы в России, заявил глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов.

Кабанов обратил внимание, что о глобальном снижении коррупционных преступлений в России говорить еще рано, однако не замечать этот факт невозможно. По данным МВД РФ, за девять месяцев этого года правоохранители выявили 25 тысяч случаев подобных преступлений, а в 2015 году за аналогичный период было выявлено почти 28 тысяч. О снижении этих показателей говорил и глава Генпрокуратуры Юрий Чайка, при этом он выразил обеспокоенность, так как, по мнению ведомства, «объективных факторов, объясняющих такую стремительную динамику, не существует».

Кабанов выразил мнение, что в настоящее время правоохранительные органы переключились с берущих взятки учителей и врачей на большие коррупционные группы. Это подтверждают громкие коррупционные скандалы последних лет, которые связаны с такими именами, как губернатор Сахалина Александр Хорошавин, глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, губернатор Кировской области Никита Белых.