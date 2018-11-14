Лидер президентской гонки на Мадагаскаре опроверг заявления о нечестных выборах

Антананариву, 14 ноября. Бывший президент Мадагаскара и кандидат в главы государства Андри Радзуэлина не согласился с избирательной комиссией страны (CENI), заявившей, что выборы, прошедшие на территории островного государства, «не отличались прозрачностью». Об этом сообщает Agenzianova.

Ранее 44-летний политик опроверг информацию о том, что его избирательный штаб якобы занимался покупкой голосов. Избирательная комиссия Мадагаскара также сообщила, что заявления двух экс-президентов страны Марка Равалумаманы и Эри Радзаунаримампианины о коррупции не получили подтверждения.

Ожидается, что итоговые результаты, состоявшихся на Мадагаскаре президентских выборов, будут объявлены 20 ноября. По предварительным подсчетам, в гонке экс-президентов островного государства лидирует Андри Радзуэлина, набравший 40% голосов.

Напомним, наблюдатели организации AFRIC ранее высоко оценили прозрачность выборов 7 ноября.