Перекладывает вину на «страшную Россию»: эксперт объяснил обвинения Норвегии в сбоях GPS на учениях НАТО

Москва, 14 ноября. В ситуации, когда власти Норвегии обвинили РФ в сбое GPS на учениях НАТО, нет ничего нового, Европа и так обвиняет страну «во всех смертных грехах», пряча свою неэффективность за «страшной Россией». Такое мнение выразил военный политолог Александр Перенджиев.

Пресс-служба министерства обороны Норвегии накануне выступила с заявлением о том, что в сбое системы GPS во время учений Североатлантического альянса Trident Juncture якобы виновата Россия. При этом в ведомстве признали, что данный сбой не привел к каким-либо серьезным инцидентам.

Военный политолог, комментируя заявление норвежской стороны, подчеркнул, что нападки на Россию свидетельствуют о существующих проблемах внутри Альянса, в том числе о неэффективности их действий и сбоях в работе техники. Реакция Запада, отметил Перенджиев, больше похожа на некую «формулу спасения».

«Если что-то хорошо, то молодец Европа. А если что-то плохо — это, значит, виновата Россия. Ну, кто-то должен быть все равно виноват», — цитирует эксперта «Царьград».

При этом политолог выразил мнение, что граждане европейских стран в конце концов сами поймут, кто виноват в сложившейся ситуации, поскольку, уверен он, пропаганда, которая навязывается гражданам Европы, со временем приведет к отторжению такой ложной информации.

«В целях «спасения», чтобы дезориентировать свое общество, чтобы не увидели люди проблем вокруг, Европа перекладывает (вину. — Прим. ФАН) на «страшную Россию», — заключил эксперт.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал «политическим решением» выдвинутые Норвегией в адрес РФ обвинения, которые, по его мнению, были ожидаемыми. Сенатор отметил, что масштабные учения «практически всегда чреваты серьезными нестыковками».

В то же время специалист по навигации Алексей Гилязов в разговоре с Федеральным агентством новостей объяснил особенности системы GPS и возможные причины помех.