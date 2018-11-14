Сирия сегодня: в Алеппо стрельба, в провинции Даръа начались восстановительные работы

Сирия, 14 ноября. Министерство Российской Федерации отчиталось о ситуации в Сирийской Арабской Республике (САР). В провинции Даръа начались восстановительные работы. В САР за сутки вернулись свыше тысячи беженцев. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Стрельба в Алеппо

Российская Федерация в рамках своей работы в комиссии по перемирию в САР за сутки зафиксировала четыре случая нарушения режима прекращения огня, в свою очередь Турция — ни одного. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре случая стрельбы в провинции Алеппо. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано», — говорится в документе на официальном сайте Минобороны РФ.

Сообщается, что в течение суток Центр по примирению провел одну гуманитарную акцию в Райяне (провинция Алеппо). Было выдано 450 продовольственных наборов, общий вес 1,95 тонн. Кроме того, отмечается, что Центр провел уже 1991-ю гуманитарную акцию, общий вес — 3118,36 тонны.

Восстановление Даръа

В центре города Даръа начался разбор завалов. Город серьезно пострадал в ходе активных боевых действий. В декабре текущего года должна завершиться расчистка центральной городской площади. Об этом заявил руководитель работ на объекте инженер Бушар Асер.

«Мы занимаемся разбором завалов и расчисткой дорог, потому что все дома в округе уничтожены. Сейчас здесь работает семь единиц техники и десять рабочих Мы начали 12 дней назад и должны закончить через 45 дней, в декабре», — отметил Асер.

Как отметил мэр города Амина Ауди, восстановительный процесс инфраструктуры Даръа начался еще два месяца назад. Несколько дней назад рабочие только закончили расчистку дороги в районе аль-Мухайяма, которая соединяет северную и южную часть города — во время активной фазы войны в этом районе проходила линия фронта.

«Во время войны она была закрыта, очень важно было вновь восстановить сообщение между двумя частями города. Теперь люди, живущие в одной части, могут беспрепятственно попасть в другую, а не ехать объездными путями», — сказал Ауди.

Возвращение домой

Свыше тысячи человек вернулись в САР из Ливана и Иордании за прошедшие сутки. Об этом говорится в сообщении Центра приема, распределения и размещения беженцев.

«За прошедшие сутки в САР с территории иностранных государств возвратился 1021 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» — 116 человек (женщин — 35, детей — 59), из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 905 человек (женщин — 272, детей — 462)», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в места постоянного проживания на территории Сирии в течение суток вернулись 246 человек.