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Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости ОРВИ в стране

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Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости ОРВИ в стране

Москва, 14 ноября. В Роспотребнадзоре сообщили о низком уровне заболеваемости ОРВИ в России. По данным ведомства, более 55 миллионов жителей страны привились от гриппа.

«На 45 неделе (5 ноября – 11 ноября) в целом на территории Российской Федерации отмечается низкая заболеваемость ОРВИ», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что специалисты продолжают фиксировать низкий уровень заболеваемости гриппом во всех странах европейского региона. В России по совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ за неделю были превышены только в одном субъекте РФ.

В Роспотребнадзоре пояснили, что респираторные вирусные инфекции вызывают в основном вирусы не гриппозной этиологии. При этом вирусы гриппа в настоящее время обнаруживаются в единичных случаях, уточнили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор запустил «горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ.

Автор: Василий Котов
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