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Путина ждут вечером на торжественной приеме у премьера Сингапура

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Путина ждут вечером на торжественной приеме у премьера Сингапура

Москва, 14 ноября. Президент России Владимир Путин в среду, 14 ноября, работает в Сингапуре, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент ФАН. По словам Пескова, рабочий день начался с беседы с премьер-министром Таиланда генералом Праютом Чан-Оча. 

Песков уточнил, что Путин принял участие в пленарном заседании саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Кроме того, глава государства пообщался с президентом Северной Кореи Ким Чен Ыном, а через 20 минут — с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Путин также встретился с президентом Индонезии Джоко Видодо. Пресс-секретарь уточнил, что вечером президент появится на торжественном приеме премьер-министра Сингапура Ли Сяньлуна.

Путина ждут вечером на торжественной приеме у премьера Сингапура

Автор: Анастасия Стовба
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