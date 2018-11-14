Набросился с топором и выгнал: агрессивный мужчина пытался помешать Кержакову забрать сына

Санкт-Петербург, 14 ноября. Неизвестный агрессивный мужчина пытался помешать экс-нападающему «Зенита» Александру Кержакову забрать сына с дачи весной 2018 года. Об этом заявили в ходе судебных слушаний по делу о разводе футболиста и его супруги, передает Федеральное агентство новостей. Заседание проходит в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга.

Футболист рассказал, что 27 мая хотел забрать ребенка с дачи. Он обнаружил, что сын вместе с няней проживали в бане. Кержаков хотел забрать ребенка, но неизвестный агрессивный мужчина набросился на него с топором и выгнал. После этого бывший игрок «Зенита» обратился в полицию, а еще несколько дней спустя перелез через забор дачи и забрал сына.

Как рассказал футболист, мать ребенка, Милана Кержакова (Тюльпанова), впервые позвонила только в середине июля. Супруги договорились о том, что сын поживет вместе с отцом, пока она будет проходить лечение.

Ранее стало известно, что Кержаков решил обжаловать предыдущее решение суда по месту проживания ребенка. На предварительном судебном заседании суд определил, что, до вступления в силу окончательного вердикта по делу, сын Кержаковых будет жить с матерью.

Супруга футболиста Милана Тюльпанова подала на развод осенью этого года. Футболист заявил, что не хочет отдавать ребенка женщине, которая, по его словам, в течение девяти месяцев лечилась от наркотической зависимости.