Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

СМИ отправили в отставку министра обороны Израиля Авигдора Либермана

33
0 Оставить комментарий

СМИ отправили в отставку министра обороны Израиля Авигдора Либермана

Иерусалим, 14 ноября. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман объявил об отставке. Информацию об этом распространило агентство Reuters.

Отметим, что в среду утром израильские СМИ, в частности, агентство News.ru.co.il, сообщили, что Либерман после специального заседания партии «Наш дом Израиль» сделает заявление для журналистов.

Однако ряд информационных агентств поторопились отправить министра в отставку. В настоящее время вся информация уточняется.
 

 

 

Автор: Ярослава Замысловатова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.