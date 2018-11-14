Иерусалим, 14 ноября. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман объявил об отставке. Информацию об этом распространило агентство Reuters.

Отметим, что в среду утром израильские СМИ, в частности, агентство News.ru.co.il, сообщили, что Либерман после специального заседания партии «Наш дом Израиль» сделает заявление для журналистов.

Однако ряд информационных агентств поторопились отправить министра в отставку. В настоящее время вся информация уточняется.

