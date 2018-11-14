Готова стать частью дружной команды: эксперт назвал причины успеха Москвы на саммите в Сингапуре

Президент России Владимир Путин заявил на саммите в Сингапуре, что Москва уделяет огромное внимание развитию отношений с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Российский лидер отметил, что за последние два года взаимоотношения РФ и АСЕАН стали выходить на уровень стратегического партнерства. Москва и Ассоциация сотрудничают в политической, социальной, военной областях, в сфере безопасности, в том числе в киберпространстве, и других, сказал Владимир Путин.

Глава государства особо отметил развитие экономических связей России и АСЕАН. По его словам, дорожная карта делового сотрудничества насчитывает около 60 совместных проектов в промышленности и высоких технологиях, налажено сотрудничество в сферах энергетики и сельского хозяйства, товарооборот между Россией и АСЕАН за прошлый год вырос на 35%, а объем взаимных накопленных инвестиций превысил 25 млрд долларов.

По словам Андрея Кошкина, заведующего кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, мир привлекает открытость Москвы, ее стремление к диалогу и сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами. И речь идет не только о Востоке, но и о Западе, и обо всем остальном мире.

«Перед Сингапуром Россия принимала участие в мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. И, как мы помним, Владимир Путин общался в Париже с лидерами западных государств — вместе с Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном, Дональдом Трампом решал насущные вопросы. То есть никакой изоляции России со стороны Запада в действительности нет. Мы открыты для него, как и для Востока, Африки, Южной Америки», — сказал Андрей Кошкин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Политолог отметил, что, развивая сотрудничество с АСЕАН, Россия вовсе не стремится создать альянс, который будет эффективно противостоять западному миру. Такой цели перед Москвой не стоит, считает эксперт.

«Мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству с любыми заинтересованными государствами. Президент Путин об этом неоднократно заявлял на различных площадках. Будучи отличным переговорщиком, как говорят о нем лидеры других стран, Путин готов искать и находить новые точки соприкосновения с ними», — подчеркнул собеседник ФАН.

Что же касается саммита в Сингапуре, то Андрей Кошкин уверен: по его итогам будет подписан ряд важных документов о партнерстве России с АСЕАН.