Москва, 14 ноября. Кремль внимательно следит за ситуацией на энергетических рынках. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Саудовскую Аравию и страны ОПЕК не ограничивать производство нефти. Он считает, что цены на этот ресурс должны быть еще ниже сегодняшнего уровня. Журналисты задали Пескову вопрос, какова позиция Москвы по данному вопросу.