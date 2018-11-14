Кремль внимательно следит за ситуацией на энергетических рынках
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Москва, 14 ноября. Кремль внимательно следит за ситуацией на энергетических рынках. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Саудовскую Аравию и страны ОПЕК не ограничивать производство нефти. Он считает, что цены на этот ресурс должны быть еще ниже сегодняшнего уровня. Журналисты задали Пескову вопрос, какова позиция Москвы по данному вопросу.
«Мы внимательно наблюдаем за ситуацией. Определенная волатильность присутствует. Но рынок есть рынок», — сказал Дмитрий Песков.