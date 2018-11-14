Спецрежим для общественного транспорта введен в Киеве из-за сильного снегопада
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Киев, 14 ноября. Власти Киева ввели оперативный режим для общественного транспорта в связи с сильным снегопадом. Об этом сообщает коммунальное предприятие «Киевпасстранс».
В пресс-службе организации сообщили, что в 10.00 введено оперативное положение для автобусов, троллейбусов и трамваев. Они могут курсировать с отклонением от расписания движения.
Напомним, что киевские водители оказались не готовы к первому снегу. Большинство из них выехали на дорогу на летней резине. С утра в городе фиксируются многочисленные ДТП. В результате снежных осадков, которые накрыли Киев в среду утром, город встал в масштабных пробках.
«Всего по городу с начала снегопада больше 50 аварий, четыре из них - с пострадавшими», — сообщает ресурс dtp.kiev.ua.