Песков раскрыл детали встречи Путина с президентом Косово в Париже

Москва, 14 ноября. Президент России Владимир Путин не проводил встречу с президентом Республики Косово Хашимом Тачи во французской столице, они просто пообщались на полях мероприятия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент Косово ранее опубликовал в микроблоге Twitter снимок, на котором он запечатлен вместе с российским лидером, подкрепив публикацию сообщением о том, что провел в Париже переговоры с Путиным. По его словам, российский президент пообещал ему поддержку в решении вопросов с Сербией.

Официальный представитель главы России подчеркнул, что лидеры стран лишь пообщались во время торжественных мероприятий в Париже, которые были приурочены к празднованию 100-летия со дня окончания Первой мировой войны. При этом Песков отметил, что Путин в кулуарах общался со многими лидерами стран, а с президентом Косово они коротко переговорили, пожали руки и сфотографировались.

«Хочу подчеркнуть, что Путин отметил, что, в первую очередь, нужен консенсус с Сербией, и сказал, что та договоренность, которая будет достигнута сторонами, и будет им поддержана», — заключил Песков.

Напомним, в 2008 году Приштина в одностороннем порядке провозгласила независимость Косово от Белграда, которую не признал ряд стран. Руководство Косово стремится получить право вступления в международные организации и Европейский союз.