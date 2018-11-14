В конце октября на сайте Россельхознадзора (Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору) был опубликован документ, который называется: «О выборе действий при поступлении несоответствующей продукции (санитарное молоко)».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко считает этот документ не только непрофессиональным, но и оскорбительным в первую очередь из-за присутствующих в нем уничижительных характеристик по отношению к представителям бизнеса. Своим мнением парламентарий поделился в авторской колонке для Федерального агентства новостей.

Кто там «мухлюет», или Почему язык ОПГ неприемлем для госслужащих. Колонка Геннадия Онищенко

Пришло время поговорить о таком понятии, как этика чиновника, этика госслужащего. В качестве примера отсутствия таковой хочу привести документ, который опубликован на официальном сайте Россельхознадзора. Документ в первую очередь поражает тем, что там использован сленг на уровне, как говорится, «фени», сленг, который более уместен в устах представителей ОПГ (организованных преступных группировок). А ведь это официальный сайт!

Кроме того, документ поражает полной безграмотностью и незнанием предмета, которому посвящен. Автор демонстрирует полное невежество, а ведь под письмом стоит подпись заместителя руководителя Россельхознадзора.

Все действия, регулированию которых посвящено письмо, на самом деле давно отрегулированы и регламентированы: при обнаружении продукции, не соответствующей нормам по безопасности и качеству, не нужно никакого «выбора действий», как предлагают авторы документа. Все эти действия давно известны. Но руководители ведомства, судя по всему, об этом, как говорится, ни сном ни духом, хотя все эти действия давно прописаны в действующих нормативных документах, в том числе о порядке утилизации выявленного некачественного продукта.

Но особое возмущение у меня вызывает стиль документа, который напоминает специфический язык той части наших граждан, которые «решают вопросы» и «забивают стрелки».

При этом, напомню, речь в документе ведется о безопасности не крупного или мелкого рогатого скота, что входит в интересы этого ведомства, а именно людей.

Вот пример рассуждений, приводимых в обсуждаемом письме:

«В ходе контроля данной партии молока при приемке выясняется (например), что в ней содержится (например) некий антибиотик, причем его концентрация выше максимально допустимых уровней».

Сразу спрошу: кто в этой организации, не обладающей ни оборудованными лабораториями, ни квалифицированными специалистами, будет выявлять этот антибиотик и по каким методикам? Ответа нет.

Продолжим цитирование:

«Как должно поступить молокоперерабатывающее предприятие? Я имею в виду не по действующим нормативным документам, а по логике, совести и целесообразности».

Речь, оказывается, идет о «совести и целесообразности», а не о соблюдении действующих нормативов! Особое внимание обращает на себя следующий перл, содержащийся в четвертом пункте этого документа:

«Входящий сертификат гасится и оформляется акт, по которому молоко утилизируется на месте (на молокоперерабатывающем предприятии путем слива в канализацию)».

Это господа из государственного органа предлагают сливать некондиционное молоко в канализацию, тем самым нарушая элементарные требования другой организации, которая называется экологическим надзором! Не в восторге будет и санитарный надзор, поскольку слив молока в канализацию может привести к выводу из строя очистных сооружений.

А вот, что они оставляют, так сказать, «за скобками»:

«Мы оставляем за скобками такие виды несоответствия, как содержание молочного белка и жира, не соответствующее заявленному, поскольку этот вопрос, как нам представляется, уже урегулирован самим бизнес-сообществом».

Уважаемые господа, бизнес-сообщество такие вопросы не регулирует! Они регулируются санитарными требованиями и законом о защите прав потребителя!

А вот фразы из документа, поражающие непозволительной лексикой:

Молокопереработчик — «честный»; отправитель — «честный» или «жадный», который «мухлюет с негодным сырьем», и так далее.

Именно так наш уважаемый санитарный надзор характеризует национальных производителей, за интересы которых он якобы ратует. Таков язык проекта документа, который уважаемое ведомство направляет своим сотрудникам в субъектах федерации, руководителям территориальных управлений Россельхознадзора, а также производителям.

И этот документ опубликован на официальном сайте центрального аппарата этой организации! Бизнес заранее клеймится, его заранее подозревают в нечестности и даже в «воровских действиях» (такой термин в документе также присутствует).

Пришло время для выводов.

В данном случае Россельхознадзор демонстрирует не только полную безграмотность. Он позволяет себе уничижительные оценки бизнеса, пользуется чуть ли не криминальным сленгом, неуместным в устах госчиновников; бизнесмены заранее подозреваются в нечестных действиях, «мухлеже» и так далее. Это недопустимо.

Думаю, руководству министерства пора с этим разобраться, поскольку появление таких документов просто позорит страну. У нас, конечно, во многих отраслях еще идет становление, но, на мой взгляд, у Россельхознадзора это становление уж больно затянулось. Эти люди изобретают велосипед, который давно уже изобретен и едет.

И, конечно, всем чиновникам всех уровней просто необходимо соблюдать этические нормы и не позволять себе подобных высказываний, которые мы видим в данном случае.