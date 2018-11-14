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Руководство КПРФ назвало «верхом цинизма» идею заменить Ленина в Мавзолее на куклу

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Руководство КПРФ назвало «верхом цинизма» идею заменить Ленина в Мавзолее на куклу

Москва, 14 ноября. Идея заменить тело Владимира Ленина в Мавзолее на восковую копию является верхом цинизма, считает председатель ЦК КПРФ, депутат Госдумы Николай Иванов.

«В свое время положить Ленина в Мавзолей решили государственные органы. А мы в современной России являемся правопреемниками российского государства», — отметил он в комментарии для информационного агентства Nation News.

Руководство КПРФ назвало «верхом цинизма» идею заменить Ленина в Мавзолее на куклу

Иванов добавил, что также размещение Ленина в Мавзолее не противоречит христианским традициям, поскольку тело находится на три метра ниже земли.

«А заменить его восковой фигурой – это верх цинизма», — заключил депутат.

Ранее с предложением перезахоронить Ленина выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. По его словам, траурную процессию необходимо организовать к 100-летию со дня смерти вождя в 2024 году. Вместо тела Ленина в Мавзолей, по словам Петрова, можно поместить точную восковую копию.

Автор: Василий Котов
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