«Раскол в НАТО»: Анкара отреагировала на идею общеевропейской армии

Анкара, 14 ноября. Идея создания общеевропейской армии является свидетельством раскола в НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь турецкой Партии справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, Омер Челик.

По его словам, еще пять лет назад сама идея создать такую армию была бы невозможной.

«Меркель заявила о необходимости для Европы самостоятельно заботиться о себе. Это указывает на раскол на Западе, в Трансатлантическом союзе», — сказал Челик в комментарии Анатолийскому агентству.

При этом он отметил, что ни НАТО, ни общая армия не смогут обеспечить безопасность Европы без участия и поддержки Турции.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости создать общеевропейские вооруженные силы. Президент США Дональд Трамп раскритиковал французского коллегу за эту идею. Трамп также потребовал от Европы увеличить финансовый вклад в бюджет НАТО.