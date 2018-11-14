Подросток умер на тренировке в спортивной школе в Рязани

Рязань, 14 ноября. В Рязани 15-летний подросток умер на тренировке по легкой атлетике. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ, трагедия произошла 24 октября. В ходе доследственной проверки было установлено, что мальчик делал разминку и внезапно потерял сознание. Помощь подростку пытался оказать медработник СДЮШОР, оперативно прибыли и медики скорой помощи, но их усилия оказались тщетны.

«Согласно полученным результатам судебно-медицинского исследования, причиной смерти явилась внезапная остановка сердца», — подчеркнули в пресс-службе СУ СК РФ.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, изучают медицинскую документацию, допрашивают свидетелей, привлекают различных экспертов.