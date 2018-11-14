Дед Мороз заявил, что каждое четвертое письмо он получает от взрослого
Кемерово, 14 ноября. Автором каждого четвертого письма, которое получает Дед Мороз, является взрослый человек. Об этом волшебник из Великого Устюга рассказал на пресс-конференции в Кемерово в рамках предновогоднего путешествия по стране.
В современном мире Дед Мороз получает письма не только бумажной почтой, но и электронной.
«Каждое четвертое — от взрослого, — заметил он. — Пишут очень-очень многие и в 20 лет, и в 30, и в 40. Молодые юноши и девушки спрашивают совета, как найти вторую половину».
Волшебник отметил, что старается всем ответить. Отправители писем обычно делятся на тех, кто хочет исполнения материальных и нематериальных подарков.
Взрослые чаще просят у него помочь с погашением кредитов или ипотеки, а также купить какие-либо гаджеты.
«Как жена мужу пишет список покупок в магазине: сегодня нужно то-то и далее по цифрам, — привел волшебник пример. — Такие письма я отдельно откладываю, сначала добрые просьбы исполняю».
Дед Мороз отметил, что его очень трогают письма, в которых люди рассказывают не о себе, а о членах семьи, родственниках, соседях или просто знакомых. Он подчеркнул, что возраст для него не имеет значения.
«Для меня-то хоть 20, хоть 30, хоть 70 лет — все маленькие внучки, которых я помню снежинками на их первых «елках», — заметил он.