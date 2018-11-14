Половина моста рухнула в Сочи: опубликовано видео

Сочи, 14 ноября. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось в Сочи: рухнула половина автомобильного моста через реку Чахцуцыр. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

В среду, 14 ноября, утром в селе Нижняя Шиловка Адлерского района рухнул автомобильный мост, движение транспорта перекрыли. Специалисты осмотрели оставшиеся опоры, они повреждены, трещины пошли по второй полосе дороги.

Без автомобильного сообщения осталось село Ермоловка. Учеников двух школ собираются довозить до моста, переводить через него, и отправлять дальше на другом транспорте.

В настоящее время решаются вопрос с организацией альтернативного маршрута. Планируется, что на оставшейся полосе будет организовано реверсивное движение. По предварительным данным, причина крушения — вода размыла опоры.