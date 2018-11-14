Путин поприветствовал участников форума «Святость материнства»

Москва, 14 ноября. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей VI Форума Всероссийской программы «Святость материнства». Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что единомышленники и партнеры программы «Святость материнства» проводят большую и нужную работу, реализовывая проекты, направленные на сохранение духовных и нравственных ценностей в обществе, а также уделяют внимание вопросам семьи.

Российский президент заявил, что этим темам в России уделяется приоритетное внимание.

«Отрадно, что в столь серьезную деятельность вовлечены такие авторитетные организации, как "Святость материнства», — подчеркнул Путин.

Напомним, VI Форум Всероссийской программы «Святость материнства» пройдет 14-15 ноября в Минске. В нем примут участие представители из Белоруссии, Сербии и России. Основная тема мероприятия — «Семья в современном мире: значение, тенденции и перспективы».