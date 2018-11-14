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Современная доска позора: в Госдуме рассказали о методах профилактики преступлений среди силовиков

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Депутат ГД РФ Анатолий Выборный

В России резко возросло число осужденных сотрудников правоохранительных структур. При этом специальных колоний для их содержания не хватает. Об этом заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель начальника Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко. По его словам, две исправительных колонии для осужденных силовиков, открытые в нынешнем году, уже заполнены.  

Заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной думы РФ Анатолий Выборный готов рассматривать практику совместного содержания отдельных категорий нарушителей среди силовиков. Однако при этом депутат убежден, что в ближайшее время актуальность проблемы нехватки специальных колоний значительно снизится. Об этом парламентарий рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.  

«Я глубоко убежден, что данную тенденцию (рост числа осужденных сотрудников правоохранительных органов. — Прим. ред.) мы не остановим. Но в ближайшее время — благодаря тому, что функционирует институт неотвратимости наказания, — станем свидетелями того, что такая статистика пойдет на спад.

Если еще некоторое время назад кто-то надеялся, что совершил преступление и никакой ответственности не последует, то сегодня мы видим другие цифры — особенно относительно сотрудников правоохранительных органов, федеральных министров. Каждый десять раз подумает, прежде чем совершить преступление», — рассказал ФАН Анатолий Выборный. 

Современная доска позора: в Госдуме рассказали о методах профилактики преступлений среди силовиков

Парламентарий отметил в числе прочего значительную роль заработавшего в полную силу «антикоррупционного маховика правоприменения», обратив при этом внимание на смещение акцентов с мер наказания на меры профилактики. 

«Сегодня мы все — и законодатели, и работники правоохранительных органов — смещаем акцент с правоприменительной практики на превенцию, создание таких условий, при которых совершать нарушения, влекущие уголовную ответственность, будет не только невыгодно или опасно, но и позорно», — заявил депутат.

В качестве примера подобной превентивной меры Анатолий Выборный привел заработавший в марте этого года портал с так называемым списком коррупционеров — «Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия».

«Это как в советское время была доска позора. А ведь никто из должностных лиц не желает попасть в этот список! Его боятся даже больше, чем дисциплинарной или административной ответственности, — это же репутационная вещь, на всю жизнь и последующие поколения.

Это нравственный компонент, но он имеет крайне важное значение», — отметил Анатолий Выборный.

Современная доска позора: в Госдуме рассказали о методах профилактики преступлений среди силовиков

Депутат также отметил особую роль в профилактике коррупции института постконтроля, предполагающего действие антикоррупционного законодательства даже в отношении уволенного в запас сотрудника. Все эти меры, по мнению зампреда комитета по безопасности Госдумы, позволят решить проблему без наращивания числа дополнительных колоний для силовиков: осужденных должно стать меньше.

Вариант помещения отдельных сотрудников силовых структур к заключенным других категорий депутат также рассматривает, но считает неактуальным по сравнению с другими проблемами. 

«Я бы в первую очередь подумал о том, чтобы изолировать от всех осужденных тех, кто причастен к экстремистской и террористической деятельности.

Например, один террорист-вербовщик осуждается — неважно, на сколько, предположим, на 10 лет. А из тех, кто вместе с ним находится в камере, осужденных по другим преступлениям, мы впоследствии можем получить, например, 20 новых террористов и вербовщиков. Вот об этом нужно позаботиться», — отметил депутат.

Автор: Анна Клименко
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