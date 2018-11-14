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Премьер Малайзии обсудил с Путиным поставки российских самолетов

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Премьер Малайзии обсудил с Путиным поставки российских самолетов

Сингапур, 14 ноября. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент России Владимир Путин обсудили на встрече вопросы, связанные с поставками российских самолетов. Об этом рассказал малайзийский премьер журналистам. 

«Президент Путин затронул вопрос о продаже самолетов, но это будет зависеть от того, сколько денег у нас есть», — приводит агентство Bernama премьера.  

По словам Мохамада, Путин сообщил, что окажет содействие в техническом обслуживании российских самолетов, которые ранее были приняты на вооружение воздушных сил Малайзии. Премьер-министр отметил, что некоторые из истребителей находятся в неисправном состоянии. 

На данный момент на вооружении ВВС Малайзии находятся 28 истребителей российского производства. Россия поставила Малайзии 18 истребителей Су-30 и десять истребителей МиГ-29. 

Автор: Дарья Смолина
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