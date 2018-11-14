Коммунисты хотят отправить на Украину депутата, предложившего перезахоронить Ленина

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил организовать специальную комиссию для решения вопроса о перезахоронении тела Владимира Ленина.

По мнению парламентария, вождя революции необходимо перезахоронить согласно завещанию, при этом стоит устроить прощальную траурную процессию к столетию со дня смерти Ленина в 2024 году.

Зампред ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей подчеркнул, что депутат в очередной раз выступил с провокационной идеей, поскольку у него нет других шансов сохранить место в региональном парламенте.

«Я знаю этого Петрова много лет. Он депутат от рабочего города Сланцы, обманным путем пролез во власть. Город с уважением относится к Владимиру Ильичу Ленину, а Петров ничего не делает для жителей, только выступает с абсурдными, провокационными заявлениями. Я сам двадцать лет являюсь депутатом. И если бы так вел себя, то меня уже лишили бы мандата. Но он, пользуясь тем, что это в некотором роде депрессивный район Ленинградской области — туда переселяли потерявших жилье людей в 90-е, — чувствует, что его больше не изберут, и поэтому пытается таким путем получить славу», — разъяснил собеседник ФАН.

По словам Малинковича, партия не оставит неоднозначную затею Петрова без ответа. «Коммунисты России» будут добиваться лишения парламентария депутатской неприкосновенности.

«Конечно, мы отреагируем, будем пикетировать, проведем сбор подписей за отзыв Петрова из областного парламента и лишение его полномочий. Бесчеловечная инициатива. Представьте, а если ему предложить, чтобы вместо его покойных родственников были какие-то копии?» — возмутился Малинкович.

Вдобавок зампред ЦК партии «Коммунисты России» рассказал, что инициативы Петрова найдут отклик среди действующей украинской власти.

«Петров свои дни может закончить в сумасшедшем доме. Ему надо ехать на Украину, там востребованы такие люди. Мы даже выступим с предложением Заксобранию Ленобласти, чтобы его отправили в Киев. Купим билет в один конец, там он будет востребован. А здесь, в России, предлагать такие вещи просто возмутительно», — резюмировал Малинкович.

Отметим, что в Киеве активно проводятся антироссийская риторика и курс на декоммунизацию страны. Так, по всей Украине сносят памятники советским общественным деятелям, в том числе Ленину. Кроме того, запрещено использование большевистской символики и упоминание фактов и событий, связанных с советским наследием.