«Ты ляжешь»: украинские депутаты повздорили в прямом эфире из-за фашизма

Киев, 14 ноября. В прямом эфире украинского телеканала NewsOne произошла словесная перепалка, которую устроили народный депутат, член националистической партии «Свобода»* Михаил Головко и бывший депутат Верховной рады Кирилл Куликов, заявивший, что Украина в настоящее время «скатывается в фашизм».

Высказанная Куликовым точка зрения и стала поводом для скандала. Его оппонент скептически воспринял слова депутата и попытался его перебить.

В свою очередь Куликов обвинил собеседника в том, что нынешняя украинская идеология убивает людей.

«Вы убиваете людей, ваша идеология фашистская и человеконенавистническая», — сказал Куликов, обращаясь к оппоненту.

Головко же опять попытался вставить свое слово и назвал оппонента «хамлом», призвав Куликова «взять себя в руки».

«Если я возьму себя в руки, ты ляжешь тут, дурачок», — пригрозит экс-депутат Рады.

Со словами «давай, попробуй» Головко начал провоцировать собеседника развязать драку прямо в студии телеканала.

* — По мнению ряда западных политиков и СМИ, партия является неонацистской. Украинский Еврейский комитет также считает, что «Свобода» пропагандирует фашизм. Институт Стивена Роса по изучению антисемитизма и расизма выпустил доклад, в котором сообщается, что эта партия является экстремистской, правосторонней, националистической организацией, что подчеркивает ее отождествление с идеологией немецкого национал-социализма.

Ранее Головко рассказал о причинах возникновения конфликта в Донбассе. По его словам, он частично вызван тем, что Украина была в культурной и идеологической зависимости от России.

Напомним, 6 ноября сообщалось, что украинская журналистка Наталья Коцкович, которая работает на принадлежащем президенту страны Петру Порошенко Пятом канале, оказалась сторонницей фашистских идей. В тот же день генеральный прокурор Украины Юрий Луценко устроил скандал с депутатами от «Самопомощи» в Верховной раде.