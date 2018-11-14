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Политика

Чингачгук против России: провокатор Шабаев пытается добавить Москве новые санкции

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Троянский конь

Есть старый анекдот о том, как три девушки едут в купе и обсуждают мужчин, кому какие нравятся. Одной — спортсмены, другой — военные, третьей — индейцы. И тут с верхней полки свешивается голова с усами и нараспев выдает: «Разрешите представиться — мастер спорта майор Чингачгук!»

Вы не поверите, но такой Чингачгук в России есть. Это общественный деятель и «атаман» Евгений Шабаев, который любит появляться на форумах и представляться «человеком Донбасса». Своим же таинственным видом резкий на слово «атаман» Шабаев намекает неискушенным, что на самом деле он — глубоко законспирированный офицер ГРУ.

К ряженым в России-матушке всегда относились снисходительно, но тут все гораздо серьезнее: «атаман» планомерно пытается дискредитировать власти России и лично президента.

«Офицер ГРУ» против всех

В ноябре 2018 года у Чингачгука родилась инициатива. На съезде своих единомышленников Шабаев собрался подать в Международный суд на власти России от имени… обманутых работодателями бойцов российских ЧВК. А «виноват» во всем, разумеется, сам Владимир Путин, и никто иной. Круто?

Запись в Facebook Евгения Шабаева

Как уже сообщало Федеральное агентство новостей, Евгений Шабаев приготовил обращение к прокурору Международного уголовного суда г-же Фату Бенсуда с призывом «возбудить уголовное дело на основании Статьи 7 Римского статута Международного уголовного суда, а именно пункта (i) — «насильственное исчезновение людей».

Иными словами, «офицер ГРУ» Шабаев решил судиться с Российской Федерацией, обещая «дать свидетельские показания и оказать иную посильную помощь» международным структурам. Согласитесь, неплохое подспорье тем, кто вводит все новые и новые санкции против Россию и раскручивает на Западе маховик русофобии…

Чингачгук пытается собрать бойцов ЧВК, которых якобы «кинули», не заплатив. Словно сканером, он прочесывает пространство в поисках недовольных силовиков: офицеров армии, спецслужб, ветеранов боевых действий и военных экспертов, которые могли бы выступить, обличив руководство страны.

Кто лоббировал «Трою»

За Шабаевым тянется целый шлейф махинаций и на украинско-донбасском направлении. Здесь вообще тугой клубок, концы которого оказываются в Донецке, Горловке и Запорожье, а за самими комбинациям, которые лоббирует «атаман», торчат уши СБУ и структур других стран.

Активист Русской весны Артем Шарлай, который участвовал в боевых действиях в Донбассе в первом составе подразделения «Троя», созданного при участии Шабаева, считает последнего классическим провокатором.

«Наверное, это самое точное определение, если не квалифицировать его действия в ряде моментов как измену Родине», — считает Шарлай.

Но, тогда, в 2014 году, когда под Донецком и на границе с Россией шли упорные бои, истинная роль «офицера ГРУ» Шабаева представлялась в совершенно ином цвете.

«Впервые я услышал о нем от Кирилла Фролова на съезде представителей Новороссии в Крыму летом 2014 года. Кирилл дал мне телефон Шабаева и сказал, что этот человек неравнодушен к Новороссии и поможет в организации отряда, — вспоминает Артем Шарлай. — Когда я связался с Шабаевым, он сразу повел себя странно: попросил сбросить ему по скайпу имена и фамилии (!) наших активистов, которые находятся в Запорожье под оккупацией украинских фашистов. Я ответил, что по Skype это делать нельзя, но могу дать телефоны наших людей в Москве».

На «странности» Шабаева обратил внимание и активист Русской весны Владимир Рогов, оценивший его как «скользкого и неоднозначного человека, чье поведение часто содержит провокации».

В 2014 году Шабаев тесно сошелся с человеком из Запорожья, представлявшимся Владимиром Новиковым. Его настоящая фамилия — Рябуха, позывной «Алабай». По словам Шарлая, он оказался провокатором СБУ.

«Именно эти люди — Шабаев и Рябуха-Новиков — создали подразделение спецназа «Троя» под Горловкой, выбив на это деньги. Сначала численность «Трои» они заявили в 200 человек, затем фигурировала цифра 500 человек. По моим данным, на деятельность подразделения правительством ДНР было выделено 76 млн рублей», — рассказал Артем Шарлай.

На самом деле, в августе 2014 года бойцов настоящей «Трои» можно было пересчитать по пальцам двух рук. Хотя везде подавалось, что в подразделение набрали порядка двухсот человек. Потом наступило удивление — а где, собственно, заявленные ополченцы? А их и не было.

Около половины от реального состава «Трои»

Конвейер по сдаче в СБУ

Первый состав подразделения «Троя», которым командовал «Алабай» из Запорожья, находился в ДНР около месяца: с конца августа до начала октября 2014 года. В августе 2014-го бойцы «Трои» закрывали «крышку» Иловайского котла в районе н. п. Моспино. Маленькая, но многозначительная деталь: в момент перед решающим боестолкновением командир «Алабай» покинул позиции, сославшись на «срочный вызов в штаб в Донецке», и вернулся в подразделение, когда напряженность спала.

С каждым днем «странностей» в поведении основателей «Трои» становилось все больше. Один — Шабаев — чудил в Москве, поливая грязью руководство России, а второй — «командир» Рябуха-Новиков — курсировал между столицей РФ и Донбассом, наведываясь в Горловку по выходным.

Как считает Шарлай, благодаря информационному каналу Шабаев—Рябуха СБУ провела зачистку потенциальных ополченцев в Запорожской области.

«В «Трою» должны были приехать два бойца из Запорожья, но их «Алабай» сдал СБУ. Получив информацию от Шабаева, он изображал дистанционное руководство группами сопротивления в Запорожье. В итоге все потенциальные добровольцы арестованы СБУ. Благодаря Рябухе и Шабаеву СБУ взяла наших ребят — координаторов запорожского «Юго-Восточного фронта». Наших людей снимали в Ново-Алексеевке с поездов, следовавших в Крым. Единственным обвинением украинского следствия всем задержанным были телефонные разговоры с … «Алабаем», — говорит бывший ополченец.

Сдача потенциальных ополченцев выглядела классически. Все происходило даже не через «проходной двор» Skype, а прямо по телефону. «Алабай» звонил человеку и спрашивал в лоб: «Ты Иванов Иван Иванович?» — а после подтверждения прямым текстом говорил: «Будешь у меня в подразделении пулеметчиком. Приезжаешь на Донбасс, будешь служить там-то и там-то». Человек иной раз даже не успевал сообразить, о чем идет речь и что ответить. Но этого уже было достаточно для ареста и обвинения.

«Люди сидят до сих пор! Двоих удалось вызволить во время первого большого обмена в Донецке в декабре 2014 года, — напомнил Шарлай. — Когда они рассказали, кто и как их сдавал, волосы встали дыбом, ведь доверие к «Алабаю» до того было полное».

Постепенно пазлы стали собираться в единую картину: в России и в Донбассе действует система во главе с Шабаевым и Рябухой-Новиковым по выколачиванию средств из частных спонсоров и различных структур на отряд «Троя» в ДНР, численность которого завышалась, минимум, в десять раз. Собранные средства позволяли жить и не тужить организаторам этого конвейера. Одновременно, словно по конвейеру, хватали добровольцев, желающих попасть в «Трою» с территории Украины. Информация исправно утекала в СБУ.

Традиционное фото на память бравых бойцов отряда «Троя», командир которой собирал деньги, находясь в Москве

Огнеметом из Москвы по Запорожью

О еще одной провокации, которую пытался устроить «Алабай», стоит сказать особо.

В январе 2015 года в Запорожье был анонсирован снос памятника Ленину. Украинские неонацисты, поощряемые новой «владой», объявили о своей акции заранее. И тогда вдруг в социальных сетях и на YouTube появились ролики с угрозами Рябухи-Новикова в адрес… членов семей запорожских милиционеров.

Представляясь как «руководитель Запорожского ополчения», Рябуха, находясь в Москве, предупредил, что в случае сноса памятника Ленину в Запорожье он отдаст приказ открыть огонь по жилым домам с семьями милиционеров из огнеметов «Шмель».

Угрозы о применении огнемета «Шмель» по жилым домам в Запорожье

«Термобарический взрыв мог сложить панели высотного дома, похоронив жильцов. Счет погибших мог бы исчисляться десятками, если не сотнями. Угрозы Рябухи шокировали. Это же очевидная глупость или измена! Я написал тогда «Алабаю» в соцсети: «Ты что делаешь? СБУшники пальнут, а тебя сделают крайним». Он ответил: «Ты сам это придумал или подсказал кто?» После этого наше общение прекратилось», — рассказал Шарлай.

Что в итоге? Памятник Ленину в Запорожье позже убрали, что называется, без шума и пыли. Разумеется, угрозы «Алабая» оказались блефом. Но осадочек остался: Запорожское ополчение, которым якобы «руководит» Рябуха, управляется-де из России и использует террористические методы, угрожая мирным людям.

Это был именно тот эффект, которого добивалась в медийной сфере связка Шабаев—Рябуха. А что же сам «атаман»? Он в это время вовсю пиарил своего дружка.

«Алабай» вычисляет командиров ополчения

Информационным выбросам и фейкам, исходящим от провокаторов, несть числа. Шабаев непосредственно курировал весь процесс. Этот «офицер ГРУ» представил «Алабая» на собственном «антифашистском съезде» 2014 года в Москве.

Как выяснилось, это «распильное» мероприятие проходит ежегодно в ноябре, на что «отпускаются фонды». На съезде делаются громкие заявления, и более ничего — и так до следующего года. Такое вот прикрытие бурной, а на самом деле фейковой деятельности.

После входа в публичное поле «Алабай» стал массово выкладывать фото и видео ополченцев, воюющих в Донбассе. Для многих людей из-за этого оказался закрыт доступ на территорию, контролируемую киевской хунтой. Так «Алабай» засветил не один десяток человек. У родственников многих бойцов на территории Украины начались проблемы.

Доставалось и россиянам. Одним из них, попавшим в разработку провокаторов, оказался известный командир отряда ополчения — российский доброволец с позывным «Ольхон». С его идентификацией у СБУ возникли проблемы: никаких данных о себе «Ольхон» не оставил ни в Донбассе, ни тем более в соцсетях. И тогда в дело снова вступил человек с собачьей кличкой.

«Алабай», командовавший «Троей» из Москвы, вышел на «Ольхона», добиваясь встречи. Получив согласие, сфотографировался с последним. Потом, «абсолютно случайно», фотографии с «Ольхоном» были выброшены на просторы Интернета. Наверное, Шабаеву и Рябухе после этого была вынесена очередная благодарность…

Одно из фото «Алабая» с «Ольхоном», чье изображение так было нужно СБУ

Кукушка хвалит петуха 

«Алабай» и «атаман» ни на секунду не забывали о взаимном пиаре. Первый рассказывает о Шабаеве как покровителе «Трои» — «генерале ГРУ». В ответ на это второй рекламирует командира «Трои» как матерого спецназовца, с опытом десятков боев за спиной и сотнями уничтоженных врагов.

Мало кто знает, что «Алабай» — трижды судимый запорожский уголовник, сменивший фамилию на Новикова. Четвертой судимости, за вымогательство, Рябухе удалось избежать благодаря оперативному вмешательству кураторов из СБУ в Запорожье. Но все равно, по легенде Шабаева, «Алабай» — один из столпов сопротивления в Донбассе.

Словом, кукушка хвалит петуха… К слову, о петухах. После очередной отсидки на украинской зоне будущий командир «Трои» вышел на волю, имея кличку «Корова рябуха». Но это уже фольклор из другой, реальной жизни «героя».

К чему был весь этот цирк? Дело в том, что ни разу не бывавший в Донбассе «представитель Донбасса» «атаман» и «ГРУшник» Шабаев добивался назначения «Алабая» на пост руководителя одного из силовых ведомств ДНР…

Но добиться не успел.

От перемены мест новиковых «Троя» не меняется

С 2014 года связка Шабаев—Рябуха вела деятельность в Москве и в Донбассе. В 2015 году эти деятели собрали второй состав отряда «Троя», выбрав местом дислокации пригород Горловки — Озеряновку.

Война, в интерпретации провокаторов, выглядела так: Шабаев выбивал со спонсоров деньги на отряд из нескольких сот человек, который, якобы, держит оборону на ключевом направлении под Горловкой. Получив средства, они приступали к следующему этапу операции — имитации боевых действий «крутого спецназа» в виде фото- и видеосессий у переднего края.

Чем не бизнес?

Правда, уже к 2015 году лично командовать «Алабаю» порядком надоело. Замену нашли ловко — так, чтобы мало кто заметил: Владимира Новикова (Рябуху) с позывным «Алабай» сменил… другой Владимир Новиков с позывным «Белый» из города Кировское.

И здесь «преемственность» была соблюдена на 100%: трижды судимого «командира» сменил неоднократно судимый за разбойные нападения, грабежи, кражи и вымогательства «заместитель».

Тяжелые бои «Алабая»

Как попасть в отчет ОБСЕ

Отдельная строка — кропотливая работа этих провокаторов по дискредитации защитников Донбасса, а заодно и властей ДНР и России.

Во время визитов в ДНР «Алабай» собирал бойцов на фоне танка и записывал видео. И это при том, что «Минск-2» уже действовал и тяжелые вооружения должны были быть с передовой отведены.

Итак, «Алабай» начинает постановку: «Где мы находимся? — В Озеряновке. — Сколько до врагов? — 800 метров». Далее идут дежурные обращения к «укропам» и приветы спонсорам. Но обманываться не надо, главное в этих пассажах — это «где мы находимся» и «сколько до врага». Все выбрасывается в эфир, что тут же фиксирует ОБСЕ и выдает как факт нарушения минских соглашений.

Вот и все — танк на фоне сарая, провокатор в российской военной форме (ополчение перешло на камуфляж российского образца) с указанием места и даты. И еще не факт, что запись делали в Озеряновке, рядом с передним краем. Но провокация сделана. Цель достигнута.

Шабаев при этом всегда тиражировал заявления «Алабая».

Калашников в руках уголовников

К пиару проходимцев-провокаторов из «Трои» Шабаев сумел подключить и «тяжелую артиллерию» в виде Игоря Гиркина (Стрелкова) и Владимира Кучеренко (Максима Калашникова).

В одном из роликов на «Рой-ТВ» Калашников умудрился пригласить в эфир обоих подопечных Шабаева. Проходимцы выдавали себя за военных в голубых беретах, хотя не имели никакого отношения ни к ВДВ, ни к спецназу. Рябуху-«Алабая» Шабаев произвел в «полковники», а Новикова-«Белого» стимулировали званием «капитан». А доверчивый Калашников закатывал глаза и загадывал желание, оказавшись между двух Владимиров…

Но пиар вечных критиков действующего режима помог мало, и постепенно дела у «Трои» стали идти хуже. Подразделение мало того что было лишним: выполняя указания «генерала ГРУ» Шабаева, оно не подчинялось командованию ДНР, — так оно еще и не участвовало в реальных боевых действиях. Пострелушки на камеру — не в счет.

Командир «Алабай» обустраивался в Москве, а «Белый» занялся привычным делом — попыткой «крышевания» всего и вся в округе.

Владимир Кучеренко в восторге от того, что оказался между двух Владимиров, не подозревая, что пиарит ряженых

Как разоружили «Трою»

Но от «Трои» требовали большего — провокаций против командования и личного состава мотострелковой бригады Народной милиции ДНР, базирующейся в Горловке. Боец с позывным «Зуй» отказался участвовать в этих вылазках, за что был убит подельниками. В упор была расстреляна машина с офицером мотострелковой бригады Владимиром Куцем. Эти и другие факты стали последними в чаше терпения руководства ДНР. Началась операция по блокированию и разоружению «Трои».

Всего было разоружено и задержано 18 человек, из которых десять рядовых бойцов в скором времени были отпущены, а восемь, составлявшие преступное ядро, оказались под следствием.

«По «Алабаю» вышло много разоблачающих материалов. Я не знаю, есть ли кто-то еще, у кого этот тип может вызывать доверие. Особенно после того как ОПГ «Троя» было разоружено и были вскрыты преступления, которые совершались его членами во главе с «Белым», — говорит Артем Шарлай.

Шабаев бился за «Трою» в Москве, как лев, в эфире того же Калашникова, фактически прикрывая своего протеже. Потому что если «Троя» накрывалась, то «Алабай» переставал получать деньги и делиться. Так и произошло.

Шабаев рвал и метал, выпустив обращение к главе ДНР Александру Захарченко о том, что его организация перестает работать с властями республики. Он обвинил Захарченко в том, что тот «угробил 108 человек» (!) — целую роту, которой на самом деле никогда не было.

Шабаев пытался донести до домохозяек страшные факты: о десятках трупов в мешках, вывезенных из Озеряновки. Явный бред, учитывая, что при разоружении «Трои» никого не убили и даже не ранили. Но Чингачгук вопил в Москве о бое с применением танков и артиллерии!

Контрудар «Алабая»

Пока в Озеряновке ликвидировали ОПГ, командир «Трои» «Алабай» сумел избежать неприятностей, находясь в Москве. В этот момент он порадовал международное сообщество новым саморазоблачением.

Накануне французы признали отсутствие российских войск в Донбассе, выдав заключение, что там не обнаружено ни подразделений, ни штабных или тыловых структур ВС РФ — словом, всего того, что отличает присутствие Армии.

Как вы думаете, чем на это ответил «Алабай»? Конечно, попыткой убедить европейцев в том, что Донбасс напичкан российскими военными.

Новиков-Рябуха заявил, что его подразделение «Троя» на самом деле базируется в России и там же расположен его штаб. Лейтмотив понятен: «Французы ошибаются, русские в Донбассе есть: вот, «Троя» воюет, а его командование — в России…»

Запись в Facebook Евгения Шабаева

По темникам СБУ

И все же, возвращаясь к деятельности «атамана» и «офицера ГРУ» Шабаева, трудно понять мотивацию этого человека, который в своих выступлениях поносит руководство России.

«Если посмотреть соцсети Шабаева, то возникает впечатление какой-то одержимости — поношение Владимира Владимировича до неприличия», — отметил Шарлай.

Такое ощущение, что человеку просто не на кого излить свои личные нестроения и он считает, что в этом виноваты наверху, добавил собеседник ФАН.

«Я даже не хочу повторять фразы, которые он употребляет. Он, не скрываясь, выкладывает это во «ВКонтакте» и Facebook. Это явная провокация. Он собирает таких же отмороженных и недовольных, для которых Россия, Москва, Кремль, Путин виноваты априори во всем. Такое ощущение, что он берет темники у СБУ», — считает ополченец Артем Шарлай.

Судя по синхронности действий Шабаева с украинскими провокаторами, этот человек работает не только против президента, но и против всей России, не исключает Шарлай.

Взять ту же шумиху, которую поднимал Шабаев в феврале этого года, когда направо и налево вещал о том, что «стопицот» бойцов ЧВК Вагнера были убиты в Сирии. Причем его посты тут же подхватывали именно украинские СМИ и блогеры.

Евгений Шабаев подбирает буквально любой, большой или маленький, повод, любой слух и домысел, чтобы обвинить руководство России, Генштаб, Минобороны, спецслужбы во всех смертных грехах. Какой уж тут «атаман» и тем более «генерал ГРУ»?

Если и атаман, то Махно, а если генерал — то, максимум, ВСУ. Другие объяснения мало подойдут под действия Евгения Шабаева, умелого «доставателя» средств, человека, одним росчерком пера направляющего в Донбасс целые батальоны и полки, под которые требуются деньги, и немалые.

Таков он, генерал мошенников и атаман неиссякаемой мошны.

Автор: Олег Петровский
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