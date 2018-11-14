Чингачгук против России: провокатор Шабаев пытается добавить Москве новые санкции

Есть старый анекдот о том, как три девушки едут в купе и обсуждают мужчин, кому какие нравятся. Одной — спортсмены, другой — военные, третьей — индейцы. И тут с верхней полки свешивается голова с усами и нараспев выдает: «Разрешите представиться — мастер спорта майор Чингачгук!»

Вы не поверите, но такой Чингачгук в России есть. Это общественный деятель и «атаман» Евгений Шабаев, который любит появляться на форумах и представляться «человеком Донбасса». Своим же таинственным видом резкий на слово «атаман» Шабаев намекает неискушенным, что на самом деле он — глубоко законспирированный офицер ГРУ.

К ряженым в России-матушке всегда относились снисходительно, но тут все гораздо серьезнее: «атаман» планомерно пытается дискредитировать власти России и лично президента.

«Офицер ГРУ» против всех

В ноябре 2018 года у Чингачгука родилась инициатива. На съезде своих единомышленников Шабаев собрался подать в Международный суд на власти России от имени… обманутых работодателями бойцов российских ЧВК. А «виноват» во всем, разумеется, сам Владимир Путин, и никто иной. Круто?

Как уже сообщало Федеральное агентство новостей, Евгений Шабаев приготовил обращение к прокурору Международного уголовного суда г-же Фату Бенсуда с призывом «возбудить уголовное дело на основании Статьи 7 Римского статута Международного уголовного суда, а именно пункта (i) — «насильственное исчезновение людей».

Иными словами, «офицер ГРУ» Шабаев решил судиться с Российской Федерацией, обещая «дать свидетельские показания и оказать иную посильную помощь» международным структурам. Согласитесь, неплохое подспорье тем, кто вводит все новые и новые санкции против Россию и раскручивает на Западе маховик русофобии…

Чингачгук пытается собрать бойцов ЧВК, которых якобы «кинули», не заплатив. Словно сканером, он прочесывает пространство в поисках недовольных силовиков: офицеров армии, спецслужб, ветеранов боевых действий и военных экспертов, которые могли бы выступить, обличив руководство страны.

Кто лоббировал «Трою»

За Шабаевым тянется целый шлейф махинаций и на украинско-донбасском направлении. Здесь вообще тугой клубок, концы которого оказываются в Донецке, Горловке и Запорожье, а за самими комбинациям, которые лоббирует «атаман», торчат уши СБУ и структур других стран.

Активист Русской весны Артем Шарлай, который участвовал в боевых действиях в Донбассе в первом составе подразделения «Троя», созданного при участии Шабаева, считает последнего классическим провокатором.

«Наверное, это самое точное определение, если не квалифицировать его действия в ряде моментов как измену Родине», — считает Шарлай.

Но, тогда, в 2014 году, когда под Донецком и на границе с Россией шли упорные бои, истинная роль «офицера ГРУ» Шабаева представлялась в совершенно ином цвете.

«Впервые я услышал о нем от Кирилла Фролова на съезде представителей Новороссии в Крыму летом 2014 года. Кирилл дал мне телефон Шабаева и сказал, что этот человек неравнодушен к Новороссии и поможет в организации отряда, — вспоминает Артем Шарлай. — Когда я связался с Шабаевым, он сразу повел себя странно: попросил сбросить ему по скайпу имена и фамилии (!) наших активистов, которые находятся в Запорожье под оккупацией украинских фашистов. Я ответил, что по Skype это делать нельзя, но могу дать телефоны наших людей в Москве».

На «странности» Шабаева обратил внимание и активист Русской весны Владимир Рогов, оценивший его как «скользкого и неоднозначного человека, чье поведение часто содержит провокации».

В 2014 году Шабаев тесно сошелся с человеком из Запорожья, представлявшимся Владимиром Новиковым. Его настоящая фамилия — Рябуха, позывной «Алабай». По словам Шарлая, он оказался провокатором СБУ.

«Именно эти люди — Шабаев и Рябуха-Новиков — создали подразделение спецназа «Троя» под Горловкой, выбив на это деньги. Сначала численность «Трои» они заявили в 200 человек, затем фигурировала цифра 500 человек. По моим данным, на деятельность подразделения правительством ДНР было выделено 76 млн рублей», — рассказал Артем Шарлай.

На самом деле, в августе 2014 года бойцов настоящей «Трои» можно было пересчитать по пальцам двух рук. Хотя везде подавалось, что в подразделение набрали порядка двухсот человек. Потом наступило удивление — а где, собственно, заявленные ополченцы? А их и не было.

Конвейер по сдаче в СБУ

Первый состав подразделения «Троя», которым командовал «Алабай» из Запорожья, находился в ДНР около месяца: с конца августа до начала октября 2014 года. В августе 2014-го бойцы «Трои» закрывали «крышку» Иловайского котла в районе н. п. Моспино. Маленькая, но многозначительная деталь: в момент перед решающим боестолкновением командир «Алабай» покинул позиции, сославшись на «срочный вызов в штаб в Донецке», и вернулся в подразделение, когда напряженность спала.

С каждым днем «странностей» в поведении основателей «Трои» становилось все больше. Один — Шабаев — чудил в Москве, поливая грязью руководство России, а второй — «командир» Рябуха-Новиков — курсировал между столицей РФ и Донбассом, наведываясь в Горловку по выходным.

Как считает Шарлай, благодаря информационному каналу Шабаев—Рябуха СБУ провела зачистку потенциальных ополченцев в Запорожской области.

«В «Трою» должны были приехать два бойца из Запорожья, но их «Алабай» сдал СБУ. Получив информацию от Шабаева, он изображал дистанционное руководство группами сопротивления в Запорожье. В итоге все потенциальные добровольцы арестованы СБУ. Благодаря Рябухе и Шабаеву СБУ взяла наших ребят — координаторов запорожского «Юго-Восточного фронта». Наших людей снимали в Ново-Алексеевке с поездов, следовавших в Крым. Единственным обвинением украинского следствия всем задержанным были телефонные разговоры с … «Алабаем», — говорит бывший ополченец.

Сдача потенциальных ополченцев выглядела классически. Все происходило даже не через «проходной двор» Skype, а прямо по телефону. «Алабай» звонил человеку и спрашивал в лоб: «Ты Иванов Иван Иванович?» — а после подтверждения прямым текстом говорил: «Будешь у меня в подразделении пулеметчиком. Приезжаешь на Донбасс, будешь служить там-то и там-то». Человек иной раз даже не успевал сообразить, о чем идет речь и что ответить. Но этого уже было достаточно для ареста и обвинения.

«Люди сидят до сих пор! Двоих удалось вызволить во время первого большого обмена в Донецке в декабре 2014 года, — напомнил Шарлай. — Когда они рассказали, кто и как их сдавал, волосы встали дыбом, ведь доверие к «Алабаю» до того было полное».

Постепенно пазлы стали собираться в единую картину: в России и в Донбассе действует система во главе с Шабаевым и Рябухой-Новиковым по выколачиванию средств из частных спонсоров и различных структур на отряд «Троя» в ДНР, численность которого завышалась, минимум, в десять раз. Собранные средства позволяли жить и не тужить организаторам этого конвейера. Одновременно, словно по конвейеру, хватали добровольцев, желающих попасть в «Трою» с территории Украины. Информация исправно утекала в СБУ.

Огнеметом из Москвы по Запорожью

О еще одной провокации, которую пытался устроить «Алабай», стоит сказать особо.

В январе 2015 года в Запорожье был анонсирован снос памятника Ленину. Украинские неонацисты, поощряемые новой «владой», объявили о своей акции заранее. И тогда вдруг в социальных сетях и на YouTube появились ролики с угрозами Рябухи-Новикова в адрес… членов семей запорожских милиционеров.

Представляясь как «руководитель Запорожского ополчения», Рябуха, находясь в Москве, предупредил, что в случае сноса памятника Ленину в Запорожье он отдаст приказ открыть огонь по жилым домам с семьями милиционеров из огнеметов «Шмель».

«Термобарический взрыв мог сложить панели высотного дома, похоронив жильцов. Счет погибших мог бы исчисляться десятками, если не сотнями. Угрозы Рябухи шокировали. Это же очевидная глупость или измена! Я написал тогда «Алабаю» в соцсети: «Ты что делаешь? СБУшники пальнут, а тебя сделают крайним». Он ответил: «Ты сам это придумал или подсказал кто?» После этого наше общение прекратилось», — рассказал Шарлай.

Что в итоге? Памятник Ленину в Запорожье позже убрали, что называется, без шума и пыли. Разумеется, угрозы «Алабая» оказались блефом. Но осадочек остался: Запорожское ополчение, которым якобы «руководит» Рябуха, управляется-де из России и использует террористические методы, угрожая мирным людям.

Это был именно тот эффект, которого добивалась в медийной сфере связка Шабаев—Рябуха. А что же сам «атаман»? Он в это время вовсю пиарил своего дружка.

«Алабай» вычисляет командиров ополчения

Информационным выбросам и фейкам, исходящим от провокаторов, несть числа. Шабаев непосредственно курировал весь процесс. Этот «офицер ГРУ» представил «Алабая» на собственном «антифашистском съезде» 2014 года в Москве.

Как выяснилось, это «распильное» мероприятие проходит ежегодно в ноябре, на что «отпускаются фонды». На съезде делаются громкие заявления, и более ничего — и так до следующего года. Такое вот прикрытие бурной, а на самом деле фейковой деятельности.

После входа в публичное поле «Алабай» стал массово выкладывать фото и видео ополченцев, воюющих в Донбассе. Для многих людей из-за этого оказался закрыт доступ на территорию, контролируемую киевской хунтой. Так «Алабай» засветил не один десяток человек. У родственников многих бойцов на территории Украины начались проблемы.

Доставалось и россиянам. Одним из них, попавшим в разработку провокаторов, оказался известный командир отряда ополчения — российский доброволец с позывным «Ольхон». С его идентификацией у СБУ возникли проблемы: никаких данных о себе «Ольхон» не оставил ни в Донбассе, ни тем более в соцсетях. И тогда в дело снова вступил человек с собачьей кличкой.

«Алабай», командовавший «Троей» из Москвы, вышел на «Ольхона», добиваясь встречи. Получив согласие, сфотографировался с последним. Потом, «абсолютно случайно», фотографии с «Ольхоном» были выброшены на просторы Интернета. Наверное, Шабаеву и Рябухе после этого была вынесена очередная благодарность…

Кукушка хвалит петуха

«Алабай» и «атаман» ни на секунду не забывали о взаимном пиаре. Первый рассказывает о Шабаеве как покровителе «Трои» — «генерале ГРУ». В ответ на это второй рекламирует командира «Трои» как матерого спецназовца, с опытом десятков боев за спиной и сотнями уничтоженных врагов.

Мало кто знает, что «Алабай» — трижды судимый запорожский уголовник, сменивший фамилию на Новикова. Четвертой судимости, за вымогательство, Рябухе удалось избежать благодаря оперативному вмешательству кураторов из СБУ в Запорожье. Но все равно, по легенде Шабаева, «Алабай» — один из столпов сопротивления в Донбассе.

Словом, кукушка хвалит петуха… К слову, о петухах. После очередной отсидки на украинской зоне будущий командир «Трои» вышел на волю, имея кличку «Корова рябуха». Но это уже фольклор из другой, реальной жизни «героя».

К чему был весь этот цирк? Дело в том, что ни разу не бывавший в Донбассе «представитель Донбасса» «атаман» и «ГРУшник» Шабаев добивался назначения «Алабая» на пост руководителя одного из силовых ведомств ДНР…

Но добиться не успел.

От перемены мест новиковых «Троя» не меняется

С 2014 года связка Шабаев—Рябуха вела деятельность в Москве и в Донбассе. В 2015 году эти деятели собрали второй состав отряда «Троя», выбрав местом дислокации пригород Горловки — Озеряновку.

Война, в интерпретации провокаторов, выглядела так: Шабаев выбивал со спонсоров деньги на отряд из нескольких сот человек, который, якобы, держит оборону на ключевом направлении под Горловкой. Получив средства, они приступали к следующему этапу операции — имитации боевых действий «крутого спецназа» в виде фото- и видеосессий у переднего края.

Чем не бизнес?

Правда, уже к 2015 году лично командовать «Алабаю» порядком надоело. Замену нашли ловко — так, чтобы мало кто заметил: Владимира Новикова (Рябуху) с позывным «Алабай» сменил… другой Владимир Новиков с позывным «Белый» из города Кировское.

И здесь «преемственность» была соблюдена на 100%: трижды судимого «командира» сменил неоднократно судимый за разбойные нападения, грабежи, кражи и вымогательства «заместитель».

Как попасть в отчет ОБСЕ

Отдельная строка — кропотливая работа этих провокаторов по дискредитации защитников Донбасса, а заодно и властей ДНР и России.

Во время визитов в ДНР «Алабай» собирал бойцов на фоне танка и записывал видео. И это при том, что «Минск-2» уже действовал и тяжелые вооружения должны были быть с передовой отведены.

Итак, «Алабай» начинает постановку: «Где мы находимся? — В Озеряновке. — Сколько до врагов? — 800 метров». Далее идут дежурные обращения к «укропам» и приветы спонсорам. Но обманываться не надо, главное в этих пассажах — это «где мы находимся» и «сколько до врага». Все выбрасывается в эфир, что тут же фиксирует ОБСЕ и выдает как факт нарушения минских соглашений.

Вот и все — танк на фоне сарая, провокатор в российской военной форме (ополчение перешло на камуфляж российского образца) с указанием места и даты. И еще не факт, что запись делали в Озеряновке, рядом с передним краем. Но провокация сделана. Цель достигнута.

Шабаев при этом всегда тиражировал заявления «Алабая».

Калашников в руках уголовников

К пиару проходимцев-провокаторов из «Трои» Шабаев сумел подключить и «тяжелую артиллерию» в виде Игоря Гиркина (Стрелкова) и Владимира Кучеренко (Максима Калашникова).

В одном из роликов на «Рой-ТВ» Калашников умудрился пригласить в эфир обоих подопечных Шабаева. Проходимцы выдавали себя за военных в голубых беретах, хотя не имели никакого отношения ни к ВДВ, ни к спецназу. Рябуху-«Алабая» Шабаев произвел в «полковники», а Новикова-«Белого» стимулировали званием «капитан». А доверчивый Калашников закатывал глаза и загадывал желание, оказавшись между двух Владимиров…

Но пиар вечных критиков действующего режима помог мало, и постепенно дела у «Трои» стали идти хуже. Подразделение мало того что было лишним: выполняя указания «генерала ГРУ» Шабаева, оно не подчинялось командованию ДНР, — так оно еще и не участвовало в реальных боевых действиях. Пострелушки на камеру — не в счет.

Командир «Алабай» обустраивался в Москве, а «Белый» занялся привычным делом — попыткой «крышевания» всего и вся в округе.

Как разоружили «Трою»

Но от «Трои» требовали большего — провокаций против командования и личного состава мотострелковой бригады Народной милиции ДНР, базирующейся в Горловке. Боец с позывным «Зуй» отказался участвовать в этих вылазках, за что был убит подельниками. В упор была расстреляна машина с офицером мотострелковой бригады Владимиром Куцем. Эти и другие факты стали последними в чаше терпения руководства ДНР. Началась операция по блокированию и разоружению «Трои».

Всего было разоружено и задержано 18 человек, из которых десять рядовых бойцов в скором времени были отпущены, а восемь, составлявшие преступное ядро, оказались под следствием.

«По «Алабаю» вышло много разоблачающих материалов. Я не знаю, есть ли кто-то еще, у кого этот тип может вызывать доверие. Особенно после того как ОПГ «Троя» было разоружено и были вскрыты преступления, которые совершались его членами во главе с «Белым», — говорит Артем Шарлай.

Шабаев бился за «Трою» в Москве, как лев, в эфире того же Калашникова, фактически прикрывая своего протеже. Потому что если «Троя» накрывалась, то «Алабай» переставал получать деньги и делиться. Так и произошло.

Шабаев рвал и метал, выпустив обращение к главе ДНР Александру Захарченко о том, что его организация перестает работать с властями республики. Он обвинил Захарченко в том, что тот «угробил 108 человек» (!) — целую роту, которой на самом деле никогда не было.

Шабаев пытался донести до домохозяек страшные факты: о десятках трупов в мешках, вывезенных из Озеряновки. Явный бред, учитывая, что при разоружении «Трои» никого не убили и даже не ранили. Но Чингачгук вопил в Москве о бое с применением танков и артиллерии!

Контрудар «Алабая»

Пока в Озеряновке ликвидировали ОПГ, командир «Трои» «Алабай» сумел избежать неприятностей, находясь в Москве. В этот момент он порадовал международное сообщество новым саморазоблачением.

Накануне французы признали отсутствие российских войск в Донбассе, выдав заключение, что там не обнаружено ни подразделений, ни штабных или тыловых структур ВС РФ — словом, всего того, что отличает присутствие Армии.

Как вы думаете, чем на это ответил «Алабай»? Конечно, попыткой убедить европейцев в том, что Донбасс напичкан российскими военными.

Новиков-Рябуха заявил, что его подразделение «Троя» на самом деле базируется в России и там же расположен его штаб. Лейтмотив понятен: «Французы ошибаются, русские в Донбассе есть: вот, «Троя» воюет, а его командование — в России…»

По темникам СБУ

И все же, возвращаясь к деятельности «атамана» и «офицера ГРУ» Шабаева, трудно понять мотивацию этого человека, который в своих выступлениях поносит руководство России.

«Если посмотреть соцсети Шабаева, то возникает впечатление какой-то одержимости — поношение Владимира Владимировича до неприличия», — отметил Шарлай.

Такое ощущение, что человеку просто не на кого излить свои личные нестроения и он считает, что в этом виноваты наверху, добавил собеседник ФАН.

«Я даже не хочу повторять фразы, которые он употребляет. Он, не скрываясь, выкладывает это во «ВКонтакте» и Facebook. Это явная провокация. Он собирает таких же отмороженных и недовольных, для которых Россия, Москва, Кремль, Путин виноваты априори во всем. Такое ощущение, что он берет темники у СБУ», — считает ополченец Артем Шарлай.

Судя по синхронности действий Шабаева с украинскими провокаторами, этот человек работает не только против президента, но и против всей России, не исключает Шарлай.

Взять ту же шумиху, которую поднимал Шабаев в феврале этого года, когда направо и налево вещал о том, что «стопицот» бойцов ЧВК Вагнера были убиты в Сирии. Причем его посты тут же подхватывали именно украинские СМИ и блогеры.

Евгений Шабаев подбирает буквально любой, большой или маленький, повод, любой слух и домысел, чтобы обвинить руководство России, Генштаб, Минобороны, спецслужбы во всех смертных грехах. Какой уж тут «атаман» и тем более «генерал ГРУ»?

Если и атаман, то Махно, а если генерал — то, максимум, ВСУ. Другие объяснения мало подойдут под действия Евгения Шабаева, умелого «доставателя» средств, человека, одним росчерком пера направляющего в Донбасс целые батальоны и полки, под которые требуются деньги, и немалые.

Таков он, генерал мошенников и атаман неиссякаемой мошны.