Китай отреагировал на предложение Макрона создать общеевропейскую армию

Пекин, 14 ноября. Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хау Чуньин прокомментировала предложение президента Франции Эммануэля Макрона создать так называемую «общеевропейскую армию».

Чуньин констатировала, что страны Европы являются «независимыми и суверенными государствами», поэтому «сами вправе делать свой выбор» при решении вопроса о создании «общеевропейской армии».

«А что касается Китая, — добавила она, — то мы никогда не представляли никакой угрозы для Европы».

Ранее президент Франции обосновал свое предложение тем, что мировые «авторитарные державы» действуют все активнее и якобы перевооружаются на территориях, близких к границам Европы.