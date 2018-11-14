«Искандеры» оставят от их дивизии дымящиеся воронки: эксперт предостерег США и Польшу от агрессии против РФ

США и Польша договорились совместно противостоять России. Соответствующие планы были озвучены на встрече главы Минобороны США Джеймса Мэттиса с министром обороны Польши Мариусом Блащаком в Пентагоне.

«Министр обороны США Джеймс Мэттис провел встречу с министром обороны Польши Мариусом Блащаком в Пентагоне, подтвердив намерение сохранить тесные связи между двумя странами в военной области НАТО для сдерживания России» — говорится в официальном сообщении.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей объяснил готовность Польши потакать планам США. Фактически Варшава находится в зависимости от Вашингтона.

«Кто внимательно наблюдает за военно-политическим поведением Польши в рамках НАТО, тот должен прекрасно видеть, что руководство Польши — и гражданское, и военное — фактически стоит на коленях перед Соединенными Штатами Америки и НАТО. На протяжении уже многих лет Варшава демонстрирует готовность расположить на территории Польши натовский, особенно американский, контингент. Это стало сутью польской политики: демагогично и провокационно преподносится миру как готовность к некоему «военному вторжению» России», — говорит военный обозреватель «КП».

Он подчеркнул, что военное и политическое руководство Польши по отношению Советскому Союзу и России ведет себя, мягко говоря, безобразно.

«Это, пожалуй, единственная страна, которая забыла о том вкладе, который СССР внес при освобождении Польши. А в польской земле лежат 600 тысяч советских солдат и офицеров», — отметил эксперт.

Также он напомнил, что в 90-е годы Польша требовала от России деньги за то, что «по территории Польши из Западной Германии выходили наши войска».

Баранец привел следующий исторический факт: при выводе войск из объединившейся Германии командующий Северной группой войск генерал-полковник Виктор Дубынин вышел на трибуну польского Сейма и в напряженной тишине огромного зала грозно спросил: «Поляки, вам не стыдно?!»

«Поляки не столько рады размещению американской дивизии, хотя они уже даже придумали название Fort Trump и готовы платить два миллиарда долларов, лишь бы на их территории разместились американцы. Они делают это по двум причинам. С одной стороны, они все время рыдают, что армады танков во главе [с главой Минобороны РФ Сергеем] Шойгу ворвутся в Варшаву. А с другой — они только и говорят о том, что готовы заплатить деньги. На самом деле за расположение американской армии они получат кредит», — продолжает Виктор Баранец.

Фактически поляки уменьшают свой военный бюджет. Таким образом, они хотят нести как можно меньше расходов.

В случае агрессии США и Польши — а последние антироссийские заявления Запада явно свидетельствуют о недружественном настрое — Россия даст достойный ответ, предупредил эксперт.