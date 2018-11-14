Испугался оказаться в Лавре с филькиной грамотой: политолог объяснил отмену встречи Порошенко с УПЦ

Москва, 14 ноября. Президент Украины Петр Порошенко в последний момент отказался ехать в Киево-Печерскую лавру на Собор епископов УПЦ, поскольку побоялся, что не сумеет поддержать аргументированный разговор, считает российский политолог Сергей Михеев.

Встреча архиереев канонической Украинской православной церкви с президентом должна была состояться накануне по инициативе Порошенко. Представители УПЦ предложили ему встретиться в Киево-Печерской лавре, однако глава государства в последний момент отказался туда приехать.

Впоследствии архиепископы поставили главе государства ультиматум, что готовы провести встречу в другое время, но только при условии, что она пройдет на территории церкви.

Политолог, комментируя отмену встречи Порошенко с УПЦ, объяснил, что президент попросту побоялся ехать в Киево-Печерскую лавру, потому что ему «сказать нечего».

«Он понимает, что если начнется аргументированная беседа, он просто будет выглядеть идиотом. Потому что он не разбирается в этих вопросах и чувствует, что столкнется с епископами, которые ему как дважды два докажут, почему он не прав и не просто не прав, а почему это (автокефалия украинской церкви. – Прим. ФАН) – преступление перед лицом христианства», — заявил эксперт в эфире «Россия 1».

Михеев напомнил о том, как оправдала команда Порошенко его решение отменить встречу. Представители президента заявили, что ему «стало некомфортно». Однако политолог уверен, что глава Украины просто испугался оказаться в Лавре с филькиной грамотой.

«Варфоломей пытается обмануть Украину, в том числе раскольников, он хочет сделать управляемую из Константинополя митрополию, а вовсе никакой не патриархат. Он обманывает, я ж говорил, что вам дадут филькину грамоту!» – заключил Михеев.

Напомним, украинские власти в настоящее время пытаются получить автокефалию УПЦ. Константинопольский патриархат принял решение даровать ее раскольнической структуре на Украине, однако решение Константинополя в Русской православной церкви не одобрили, назвав его неканоническим и исключительно политическим.

В этой связи синод РПЦ заявил о намерении разорвать общение с Константинополем. Также раскольников отказался признать и ватиканский Святой престол. Многие эксперты, оценившие ситуацию в православном мире, заявили о церковном расколе.

Накануне епископы канонической УПЦ заявили о невозможности присоединения к автокефальной Украинской церкви раскольнической структуры «Киевский патриархат». В решении Архиерейского собора говорится, что процесс предоставления томоса о даровании автокефалии не отражает внутренней церковной необходимости и является искусственным и навязанным извне.