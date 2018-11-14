Тарифы ЖКХ проиндексируют в два этапа | 14 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Правительство проиндексировало тарифы ЖКХ в России Правительство РФ приняло постановление об индексации тарифов ЖКХ в 2019 году. Документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Согласно документу, ставку проиндексируют в два этапа: с 1 января на 1,7%, а с 1 июля будет дополнительно проиндексирована на 2,4%. В правительстве пояснили, что фактически это означает суммирование индексов. Предполагается, что эти изменения не позволят плате за тарифы ЖКХ превысит обычный уровень, несмотря на индексацию.

Путин заявил о росте товарооборота России и АСЕАН на 35% Товарооборот России и стран Ассоциация государств Юго-Восточной Азии увеличился в прошлом году на 35%, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на саммите РФ — АСЕАН. Путин подчеркнул, что наша страна уделяет особое внимание развитию отношений с этими государствами и отметил, что они протекают «на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга». Глава государства также сообщил, что у сторон запланированы 60 совместных проектов, в частности в сферах промышленности и высоких технологий.

Конгресс США не введет новые санкции против России до конца 2018 года Американский конгресс не успеет одобрить новый пакет санкций против России до конца 2018 года, так как сейчас законодатели заняты внутриполитическими вопросами. Как сообщил сенатор Джон Корнин, пришлось бы устраивать настоящую гонку и искать желающих остаться работать на Рождество. Старший демократ комитета по иностранным делам сената США Роберт Менендес, поддержав позицию Корнина, отметил, что Белый дом не проявляет активности в этом вопрос.