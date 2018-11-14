Убивший ребенка житель Белгородской области признан невменяемым

Белгород, 14 ноября. Подозреваемый в убийстве ребенка в Белгородской области признан невменяемым. Об этом сообщает прокуратура региона.

Убийство произошло 11 января 2018 года. Пятилетний мальчик и его трехлетняя сестра были убиты в городе Валуйки. По подозрению в убийстве были задержаны 41-летняя бабушка детей, а также ее 48-летний сожитель.

Во время распития спиртных напитков взрослые «увидели демонов в детях». После этого сожитель расправился с пятилетним мальчиком, задушив его, а родная бабушка до смерти избила трехлетнюю внучку: девочка скончалась в больнице.

Судебно-психиатрическая экспертиза, которую назначили следователи, признала мужчину невменяемым. Его отправят на лечение в медицинское учреждение, оказывающее принудительную помощь. Его дело выделено в отдельное производство. Уголовное дело в отношении женщины находится в производстве.