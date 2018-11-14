«Мы отступаем от Москвы?»: на Западной Украине не поняли новый лозунг Порошенко

Киев, 14 ноября. Новый рекламный лозунг украинского президента Петра Порошенко «Геть від Москви», что в переводе на русский язык — «Прочь от Москвы», озадачил жителей Западной Украины. Об этом говорится в сюжете волынского телеканала «Аверс».

Пиарщики Порошенко уже разместили на улицах украинских городов билборды с лозунгом президента страны. Однако не все, в частности жители Луцка, поняли, что означает высказывание Порошенко.

«Я не понимаю, для чего эти билборды. Я не вижу, что мы идем прочь от Москвы. Может, он имел в виду, что армия, что мы отступаем от Москвы?» — сказала одна из жительниц.

Примечательно, что сотрудники пиар-службы украинского президента не стали «изобретать велосипед», а решили воспользоваться фразой украинского поэта-коммуниста 1920-30-х годов Николая Хвылевского. Поэт, говоря эту фразу, задавался вопросом: нужно ли при возрождении украинской культуры ориентироваться на Россию или Европу. Тем не менее политтехнологам Порошенко не удалось обмануть украинцев, в сюжете сразу вспомнили автора изречения.

«Смотря на надпись, так и хочется сказать: «Руки прочь от Москвы» и надпись призывает не трогать столицу России. Если так уж пошло, то фраза «прочь от Москвы» принадлежит украинскому коммунисту ХХ века Николаю Хвылевскому», — говорится в сюжете.

Новый лозунг украинского лидера оценила киевский адвокат Татьяна Монтян. Она опубликовала в своем блоге фото происшествия в центре столицы. На кадре на фоне билборда с лозунгом Порошенко запечатлен автомобиль, который провалился в образованную после прорыва теплотрассы яму.

«Вся сущность власти кастрюлеголовых в одном единственном фото», — написала она.

Напомним, выборы президента Украины пройдут весной следующего года. По данным заместителя главы украинского ЦИК Евгения Радченко, Киев намерен потратить более 2,35 миллиарда гривен (более 85 миллионов долларов) на проведение президентских выборов.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко уже на протяжении нескольких месяцев остается лидером президентского рейтинга.