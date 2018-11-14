«Люди меняли показания 27 лет»: подруга Талькова рассказала о «белых пятнах» в деле певца

Москва, 14 ноября. Убийство советского певца и композитора Игоря Талькова по сей день является одним из самых загадочных дел эпохи 90-х. Артист погиб от огнестрельного ранения на глазах нескольких десятков свидетелей 27 лет назад. В 1993 году следствие было приостановлено. 25 лет спустя, 13 ноября, управление СК РФ по Санкт-Петербургу возобновило расследование.

Следователи снова опросят тех, кто на протяжении 27 лет менял свои показания. Об этом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказала близкий друг семьи Талькова Ирина Красильникова.

Она, как никто другой, знает все подробности, перипетии и «белые пятна» следствия, застопорившегося четверть века назад. У нее до сих пор хранятся копии уголовного дела.

Семья Игоря Талькова придерживается версии следствия — в смерти артиста виновен его концертный директор Валерий Шляфман. Дело в том, что к ответственности его так и не привлекли: в 1992 году Шляфман уехал в Израиль и сменил фамилию. В качестве подозреваемого и обвиняемого его допросить не удалось.

По словам Красильниковой, в деле есть два допроса Шляфмана в качестве свидетеля. В первом он заявляет, что видел, как охранник певицы Азизы Игорь Малахов дважды стрелял в Талькова. Во втором допросе он свои показания изменил. Кикбоксер Малахов так и не был объявлен в розыск.

Сейчас родные и друзья Игоря Талькова, уставшие от вранья и голословных заявлений по делу, надеются на следствие.

«Будут, естественно, производиться дополнительные следственные действия. Те люди, которые меняли свои показания в течение 27 лет, а такие есть — они будут допрошены, безусловно. Это уже не на телевидении выступать и получать за это деньги и рейтинги. Это уже под протокол. Это разные вещи», — сказала Красильникова.

Женщина вспомнила и танцовщицу из группы Талькова Елену Кондаурову. 27 лет назад она говорила следователям, что была в гримерке и не видела, как произошло убийство.

«А через 20 лет — кто-то ей, видимо сказал, что срок давности прошел — она начала вспоминать, что она последняя любовь Талькова, и вообще она даже пистолет прятала. Есть протокол ее допроса, где она говорила совершенно обратное», — рассказала Ирина Красильникова.

Несмотря на то, что следствие было приостановлено, а виновный так и не был наказан, у семьи певца почти нет претензий к следователю Валерию Зубареву, который вел это дело. К сожалению, он сотрудникам правоохранительных органов помочь уже не сможет. Зубарев скончался в 2015 году после инсульта.

Красильникова вспомнила, что работать по этому делу ему было очень сложно. По убеждению женщины, на следствие постоянно давили. У нее есть версия, что кому-то было просто выгодно, чтобы охранник Азизы Малахов оказался виновным в убийстве Талькова.

«Но когда следователь разобрался в ситуации, выяснилось, что в том положении, в котором был Малахов, выстрел сделать было просто невозможно. Он физически выстрелить не мог. Это даже не следователю было понятно. А уж следователю с таким именем, как Зубарев, у которого ни одного нераскрытого дела не было, это тем более было понятно. Поэтому он и сказал: «Я невиновных в тюрьму не сажаю», — рассказала Красильникова.

Напомним, Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный». Его застрелили перед выходом на сцену в коридоре собственной гримерки. По официальной версии, убийство произошло во время драки охранников Талькова и его концертного директора Валерия Шляфмана с охранником певицы Азизы кикбоксером Игорем Малаховым. Потасовка произошла из-за спора в очередности выступлений. В ноябре 2018 года следствие удовлетворило ходатайство вдовы артиста Татьяны Тальковой о признании ее потерпевшей, поскольку мать певца умерла.