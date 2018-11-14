Путин рассказал об активной работе Москвы и Сеула в разрешении ядерной проблемы КНДР
Сингапур, 14 ноября. Россия и Южная Корея активно сотрудничают в вопросе разрешения ядерной проблемы КНДР, заявил президент России Владимир Путин на встрече с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином.
Путин назвал Южную Корею одним из ключевых партнеров РФ в Азии. В качестве подтверждения успеха этого сотрудничества он привел экономические показатели: в 2017 году товарооборот между странами вырос на 23%, а за первые девять месяцев текущего года — еще 13%.
Президент России добавил, что Москва и Сеул активно взаимодействуют на международной арене, в частности «по разрешению главного вопроса, самого чувствительного — по разрешению северокорейской ядерной проблемы».
«Нам всегда есть о чем поговорить, объем наших отношений очень большой», — констатировал российский лидер.
Ранее Путин сообщил, что товарооборот России и стран АСЕАН увеличился в прошлом году на 35%.