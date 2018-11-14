Безосновательные обвинения Норвегии в глушении сигнала GPS на учениях НАТО: эксперт в области навигации дает ответы

Очередную порцию безосновательных обвинений России в провокациях во время октябрьских учений НАТО Trident Juncture подхватили журналисты «Новой газеты», не дождавшись доказательств пострадавшей стороны и не удосужившись разобраться в причинах возможного сбоя систем навигации.

Об особенностях системы GPS и возможных причинах помех рассказал журналисту Федерального агентства новостей специалист по навигации Алексей Гилязов. Он подчеркнул, что неполадки в системе GPS возможны. В 2016 году был наносекундный сбой, который привел к каскадному обнулению данных времени. Также GPS-система хуже работает на полюсах и лучше работает на экваторе. Это связано с конфигурацией группировки спутников GPS.

«Есть наземная система уточнения координат, которая работает в связке со спутниковой группировкой, но, если идет сбой или глушение сигнала, тут можно только ретранслятор поставить, — пояснил Алексей Гилязов. — Но опять-таки это необъективно, так как приемник GPS должен видеть четыре спутника над головой при условиях достаточно хорошей погоды и открытого пространства, чтобы вычислить координаты. Координаты вычисляются на стороне приемника, а не спутника. Соответственно, если сигнал заглушен и тем более изменен, приемник будет показывать неправильные данные».

По словам эксперта, заглушить локально сигнал GPS можно, потому что сам по себе он не очень сильный. Нужен только передатчик, мощность которого окажется сильнее. Можно как заглушить, так и подменить параметры сигнала, чтобы приемник на земле или где угодно получал неверные данные.

«Известно, что GPS лучше работает на экваториальных областях. А, например, наша система ГЛОНАСС разрабатывалась так, чтобы лучше покрывать полярные области и показывать стабильный сигнал. Нельзя говорить об уязвимостях в таком случае — это удаленность спутника и физика. У системы GPS на полюсах сигнал слабее, но слабый сигнал, отсутствие сигнала и искаженный сигнал — это разные вещи. Насколько я знаю, иностранные партнеры все-таки говорят: может быть, если применяется какая-то система, ее саму достаточно легко обнаружить с доказательствами. Пока этот факт не подтвержден, возможно все что угодно», — резюмировал эксперт.

Помимо этого, во время операции «Буря в пустыне» американцы сами ограничили гражданские частоты GPS и пользовались военными. Они использовали закругление — гражданские GPS показывались с погрешностью в 100 метров.

Эксперт сообщил, что системы навигации проектируются так, чтобы они не интерферировали друг с другом. Каждая новая вводимая система, например европейская Galileo и китайская Baidu, изначально проектируются так, чтобы не было возможности возникновения перекрестных помех с уже существующими системами, такими как ГЛОНАСС и GPS.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал «политическим решением» выдвинутые Норвегией в адрес РФ обвинения о сбое системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture. По мнению Клинцевича, обвинения Норвегии были ожидаемыми. Сенатор отметил, что, что «определенные структуры на учениях НАТО оказались явно неготовыми к возникшей экстремальной ситуации». Ситуацию Клинцевич назвал «элементарным непрофессионализмом».

Напомним, что ранее с обвинениями в адрес РФ выступил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля, заявивший, что работа системы GPS якобы была «нарушена специально». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее прокомментировал данные заявления. Он отметил, что российскую сторону часто обвиняют «во всех смертных грехах», не предоставив при этом доказательств. Песков подчеркнул, что Москве «ничего не известно о том, что Россия может иметь какое-то отношение к сбоям в системе GPS».