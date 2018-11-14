ЦБ РФ откроет «Монетную площадку» для банков

Москва, 14 ноября. Центральный банк России собирается открыть «Монетную площадку» для банков. Об этом сообщил в среду замглавы департамента наличного денежного обращения ЦБ РФ Владимир Демиденко.

По его словам, изначально «монетный» маркетплейс будет работать как информационная площадка, которая поможет упростить процесс работы с монетами и впоследствии снизить издержки.

«Мы в ближайшие дни ее (площадку) запускаем, это вариант маркетплейса, фактически завтра будет запущен в работу», — уточнил Демиденко, выступая на Х Международном ПЛАС-форуме.

Предполагается, что к работе площадки будут привлечены банки с излишками или недостатком монет. Таким образом, как отметил Демиденко, обращение будет замкнуто.

«Пока, может быть, это было недостаточно эффективно. Но будет намного эффективнее, чем текущая модель», — подчеркнул он.

Ранее Центральный банк России впервые назвал отрасли российской экономики, которые являются лидерами теневого финансового рынка. На первой строчке антирейтинга оказалась отрасль оптово-розничной торговли.