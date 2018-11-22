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15-летнего юношу из Заклинья наградили в Совете Федерации за спасение ребенка 

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15-летнего юношу из Заклинья наградили в Совете Федерации за спасение ребенка 

Руководитель МЧС России Евгений Зиничев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и ее заместитель герой России Юрий Воробьев наградили медалями «За мужество в спасении» детей, проявивших героизм и спасших людей в чрезвычайных ситуациях.

В числе награжденных оказался 15-летний Даниил Брагин, учащийся 9-го класса Заклинской средней общеобразовательной школы. О подробностях истории, предварившей церемонию награждения, — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

15-летнего юношу из Заклинья наградили в Совете Федерации за спасение ребенка 

В Лужском районе Ленинградской области летом 2018 года 12-летний мальчик, играя на детской площадке, чуть не погиб, запутавшись в скакалке. Ребенок резвился с друзьями во дворе. Играющие привязали скакалку к горке и спускались по ней вниз.

В процессе одного из таких спусков пострадавший мальчик запутался в скакалке так, что его шея очутилась в петле, а сам он соскользнул вниз. Шестиклассник попытался освободиться самостоятельно, но попытки не увенчались успехом — он начал терять сознание. 

Девочка, игравшая на той же площадке и ставшая очевидцем события, побежала искать помощь и случайно наткнулась на Даниила. Юноша в тот момент собирал свой мопед в сарае и уже собирался уходить. 

15-летнего юношу из Заклинья наградили в Совете Федерации за спасение ребенка 

«Прибежала девочка, сказала, что мальчик играл и нечаянно повесился, — рассказал Даниил. — Я прибежал на площадку. Увидел, что он уже синий и начал белеть.

Мы с друзьями сняли его и оказали первую помощь, привели в чувства. Потом прибежали взрослые и вызвали скорую помощь».

Пострадавшего мальчика немедленно госпитализировали в реанимационное отделение больницы. После обследования и лечения ребенок пошел на поправку и вскоре был выписан. 

15-летнего юношу из Заклинья наградили в Совете Федерации за спасение ребенка 

Первого ноября награда нашла своего героя. Даниила вместе с родителями пригласили на торжественное награждение в Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Валентина Матвиенко лично вручила Брагину медаль «За мужество в спасении», а министр МЧС РФ выдал подростку благодарственное письмо.

15-летнего юношу из Заклинья наградили в Совете Федерации за спасение ребенка 

В следующем году Даниил заканчивает 9-й класс, однако с выбором профессии молодой человек уже определился.  

«После всех событий я точно решил, что пойду учиться и работать в МЧС», — поделился Даниил с корреспондентом ФАН.

В родной школе тоже гордятся Даниилом. Друзья, однокашники и учителя по достоинству оценили его поступок. А на главной странице сайта Заклинской средней общеобразовательной школы подвигу ученику посвящена целая статья.

Автор: Лариса Медиченко
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