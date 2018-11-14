Орешкин заявил об устойчивости российской экономики

Сингапур, 14 ноября. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин назвал устойчивой макроэкономическую ситуацию в России. Так он прокомментировал, насколько ситуация в России напряженная из-за возможного введения новых санкций со стороны США.

«Наша задача последние несколько лет была создать такую макроэкономическую конструкцию, которая была бы устойчива к внешним шокам, — сказал Орешкин журналистам в кулуарах форума «Россия-АСЕАН». — Цены на нефть на 25% упали, а ситуация остается устойчивой», сообщает издание «Известия» со ссылкой на ТАСС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как санкции США помогли российской экономике. Министр финансов Антон Силуанов 4 октября сообщил о внесении плана по дедолларизации экономики РФ в правительство.

Напомним, накануне эксперт инвестиционной компании «БКС» Сергей Гайворонский дал прогноз по курсу рубля к доллару на ноябрь в свете возможного введения новых антироссийский санкций США.