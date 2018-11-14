Путин на саммите Россия—АСЕАН: «империя Ротшильдов» заинтересована в Москве

Государственный визит президента России Владимира Путина в Сингапур 13—15 ноября и его участие в работе саммита Россия—АСЕАН — весьма неординарное событие. Не потому, что произошло впервые за все годы пребывания Путина на высших государственных постах. А прежде всего потому что является свидетельством признания нашей страны на современной международной арене в новом, качественно ином статусе. Почему так?

Республика Сингапур — место особое. «Город-государство» площадью чуть более 700 квадратных километров, с населением почти 6 миллионов человек, расположенное на нескольких островах у южной оконечности Малаккского полуострова, в настоящее время является одной из богатейших стран мира (4-е место, со средним ежегодным доходом около 88 тысяч долларов на душу населения). Это важнейший из «большой четверки» финансовых центров Юго-Восточной Азии, куда входят также Гонконг, Шанхай и Токио, «филиал лондонского Сити» и негласная «столица империи Ротшильдов».

Обычно «архитектором сингапурского чуда», «прорыва из третьего мира в первый» называют знаменитого Ли Куан Ю, который возглавлял правительство республики с 1959 по 1990 год и чей старший сын Ли Сяньлун занимает тот же пост с 2004 года. Но на самом деле это не более чем красивая легенда. Архитекторами были совсем другие фигуры, а Ли Куан Ю — прекрасным управляющим. Решение же по Сингапуру принималось в Лондоне после катастрофического для Великобритании исхода Суэцкого кризиса 1956 года.

Кстати, и Ли Куан Ю, и Ли Сяньлун — выпускники Кембриджского университета, так что британские традиции и ориентации тут налицо. Как и китайские, вернее — «гоминьдановские». В частности, Сингапур является единственным иностранным государством, имеющим военные базы на территории Тайваня, одновременно поддерживающим дипломатические отношения и с Тайбэем, и с Пекином (уникальный случай!).

Тот факт, что первый визит российского президента имеет высший дипломатический статус государственного визита, равно как и его весьма обширная программа, свидетельствуют о том, что это событие готовилось долго и тщательно, а обе стороны придают ему особое значение.

Но небольшой нюанс задержки Путина «по важным делам в Москве» (где, вернувшись из Парижа, президент провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, после которого — вспомним недавний визит фельдмаршала Халифы Хафтара в российскую столицу — глава правительства РФ Дмитрий Медведев срочно вылетел в Рим на международные переговоры по ситуации в Ливии), помимо всего прочего, подчеркивает, что Путин заинтересован в своих нынешних сингапурских контрагентах (чей круг, исходя из вышеизложенного, вряд ли будет ограничиваться только официальными представителями государств АСЕАН) все-таки чуть меньше, чем они заинтересованы в Москве.

Ассоциация наций Юго-Восточной Азии, известная под аббревиатурой АСЕАН, — не менее интересная организация, которая создавалась во второй половине 1960-х годов как институт, координирующий внешнеполитические действия государств, до того бывших колониями Великобритании и Нидерландов (за исключением Филиппин, с их испано-американским прошлым).

Учитывая особые отношения между Лондоном и Амстердамом, наличие таких совместных бизнес-структур, как Royal Dutch Shell и другие, а также ситуацию с войной во Вьетнаме, где французов в рамках блока СЕАТО с 1965 года сменили американцы, можно сказать, что АСЕАН создавался как инструмент сохранения англо-голландского влияния в регионе и определенного ограничения американского вмешательства.

С этой исторической задачей АСЕАН справилась, можно сказать, «на пятерку». Кстати, победа «Вьетконга» в 1975 году в определенной мере была достигнута и благодаря тому, что в Сингапуре все эти годы работало отделение лондонского совзагранбанка — «Московского народного банка», через который проводились различные финансовые операции в интересах Ханоя.

После уничтожения СССР Вьетнам, Бирма, Лаос и Камбоджа в 1995—1999 годах также вступили в АСЕАН. Если посмотреть на карту мира, то можно увидеть, что государства, входящие в эту международную структуру, полностью «перекрывают» путь из Тихого океана в Индийский, контролируя, в том числе, Малаккский пролив, являющийся главной «артерией» международной морской торговли.

Россия начала сотрудничать с АСЕАН в 1996 году, а в 2005 году в столице Малайзии Куала-Лумпуре прошел первый саммит Россия—АСЕАН. Нынешний, в Сингапуре, станет четвертым по счету (второй состоялся в Ханое в 2010 году, третий — в 2016 году в Сочи).

Ведущую роль в АСЕАН, чья штаб-квартира расположена в столице Индонезии Джакарте, безусловно, играет эта бывшая «жемчужина» голландской колониальной империи, с населением в 266 млн человек и ВВП в размере 3,2 трлн долл. (7-я экономика мира).

В ТОР-35 национальных экономик по итогам 2017 года также входят Таиланд (20 место, 1,236 трлн долл., 75 млн чел.), Малайзия (26 место, 933 млрд долл., 31 млн чел.), Филиппины (29 место, 877 млрд долл., 103 млн чел.) и Вьетнам (35 место, 645 млрд долл.).

Как известно, Индонезия и Филиппины входят в число потенциальных покупателей различных систем вооружения и других высокотехнологичных товаров российского производства. Сейчас эти и многие другие контракты находятся под вопросом вследствие введения все новых антироссийских санкций со стороны США. Возможно, нынешний визит президента Путина в Сингапур придаст новый импульс сотрудничеству России с государствами АСЕАН в этой высокочувствительной сфере.

И, наверное, отдельным пунктом стоит упомянуть ситуацию с катастрофой Boeing 777 компании Malaysia Airlines, который 17 июля 2014 года следовал рейсом МН17 из Амстердама (Голландия) в Куала-Лумпур (Малайзия) и потерпел крушение в небе над Донбассом. За четыре с лишним года международное расследование этой трагедии, которую взяла на себя объединенная следственная группа (JIT) под эгидой официального Амстердама, так и не завершено, что само по себе является международным скандалом. Не говоря уже о жесткой антироссийской ангажированности и данного расследования, и информационно-правовой ситуации вокруг него.

Чем дольше длится созданная «англо-голландским консорциумом» неопределенность по данной проблеме, тем труднее становится из нее выйти. Возможно, переговоры в Сингапуре — опять же, не только с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом, но и с другими заинтересованными лицами, — позволят найти некое компромиссное и комплексное решение. Тем более что на Украине уже в марте 2019 года должны пройти очередные президентские выборы.