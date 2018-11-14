Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

Донбасс: украинские силовики обстреляли село Желобок в ЛНР

46
0 Оставить комментарий

Донбасс: украинские силовики обстреляли село Желобок в ЛНР

Киев, 14 ноября. Киевские силовики один раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом рассказали в оборонном ведомстве республики. Отмечается, что под огонь силовиков попал район села Желобок. Киевские военные стреляли из автоматических станковых гранатометов АГС и ручных противотанковых гранатометов РПГ.

Напомним, с 29 августа на территории Донбасса действует «школьное» перемирие, которое было введено из-за начала учебного года. Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР весной 2014 года, когда республики заявили о своей независимости. За время конфликта на юго-востоке Украины погибло около 10 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ обстреляли Донецкую народную республику 17 раз. Применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Донбасс: украинские силовики обстреляли село Желобок в ЛНР

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.