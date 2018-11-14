Донбасс: украинские силовики обстреляли село Желобок в ЛНР

Киев, 14 ноября. Киевские силовики один раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом рассказали в оборонном ведомстве республики. Отмечается, что под огонь силовиков попал район села Желобок. Киевские военные стреляли из автоматических станковых гранатометов АГС и ручных противотанковых гранатометов РПГ.

Напомним, с 29 августа на территории Донбасса действует «школьное» перемирие, которое было введено из-за начала учебного года. Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР весной 2014 года, когда республики заявили о своей независимости. За время конфликта на юго-востоке Украины погибло около 10 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ обстреляли Донецкую народную республику 17 раз. Применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие.