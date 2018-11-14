Киев, 14 ноября. Главной причиной смертности украинцев являются сердечно-сосудистые заболевания, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

По ее словам, болезни сердца, инфаркты, инсульты и сердечная недостаточность становятся причиной смерти жителей Украины в 70% случаях. При этом чиновница признала, что спрогнозировать развитие подобного рода заболеваний довольно сложно: система диагностики в стране не соответствует необходимому уровню.

Супрун призвала наладить комплексную медицинскую помощь на Украине. По ее словам, выявлять болезнь на ранней стадии должен семейный врач. Также необходимо обеспечить население своевременной и качественной помощью в таких экстренных случаях, как инфаркт миокарда, добавила и. о. главы Минздрава Украины.

В настоящее время украинские власти проводят в стране реформу системы здравоохранения. В результате большая часть медицинских услуг в стране постепенно будет переведена на платную основу. По словам экс-премьера Украины Николая Азарова, нововведения уже привели к тому, что состояние больниц в стране стало катастрофическим. Он пояснил, что финансирование медучреждений на Украине постоянно сокращается.

При этом плачевными остаются демографические показатели. По данным украинской Государственной службы статистики, в 2018 году смертность в стране в два раза превысила рождаемость: на 100 умерших украинцев приходится только 54 рожденных. В ведомстве отметили, что убыль населения в текущем году превысила показатели 2017 года.