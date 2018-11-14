Трамп сильно рискует: эксперт объяснил, к чему приведут попытки США «согнуть Европу»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе телефонного разговора во время полета в Париж критически высказался в адрес премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает Washington Post. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Сообщается, что в пятницу во время полета в Париж Мэй позвонила американскому лидеру на борт президентского самолета, чтобы поздравить его с результатами на промежуточных выборах, однако Трамп отреагировал на это вспышкой недовольства. Он обрушился на нее с критикой за то, что Лондон принимает слишком мало усилий, чтобы сдержать Иран. Кроме того, Трамп расспросил Мэй по поводу Brexit и пожаловался на несправедливые, по его мнению, торговые договоры с европейскими странами.

Издание, ссылаясь на американских и европейских чиновников, отмечает, что Мэй и раньше уже сталкивалась с грубым отношением Дональда Трампа, но в этот раз «ее советники были потрясены его особенно скверным настроением».

Срыв злости

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал ФАН сообщение о телефонном разговоре двух лидеров.

«Сама по себе ситуация комична. Мэй звонит Трампу, чтобы поздравить с сомнительной победой республиканцев (явная попытка польстить), ведет себя подобострастно, а «хозяин» просто посылает ее. То, что у Трампа наблюдается эмоциональная лабильность, давно все заметили, но в данном случае реакция напоминает срыв злости. Вот больше ему не о чем говорить с ней было. Вот летел в Париж и думал только о том, что Британия не слишком раболепно выполняет его приказы по Ирану. Вспоминается недавний резкий ответ Макрону по поводу «европейской армии», а теперь еще и этот эпизод», — пояснил Дмитрий Родионов.

По мнению эксперта, создается впечатление, что Трамп рассматривает европейцев, включая ближайших союзников, как ленивых слуг, которых надо постоянно ставить на место, напоминая им о том, что они никто и звать их никак, к тому же абсолютно бесполезны для него, и он может в любой момент найти им замену. Вот поляки, например, готовы за свой счет разместить у себя американскую базу — тут Трамп доволен.

«А остальные не могут и 2% ВВП на НАТО найти. Не очень понятно, где поляки собираются искать деньги, но это не важно. Трамп в первую очередь бизнесмен, он добр и учтив только с теми, кто помогает ему и Америке заработать. А остальных надо периодически «пинать». Тем более, что остальные не просто не приносят ему денег, но еще и осмеливаются перечить ему. Иранский вопрос наглядно демонстрирует серьезнейший раскол между США и их союзниками, даже среди англосаксов, а ведь Лондон всегда считался наиболее последовательным проводником интересов Вашингтона в Европе. Да что там — среди англосаксов, в самой Америке раскол не только по поводу Ирана, но и по поводу всего, что делает Трамп», — добавил Дмитрий Родионов.

Но Трамп, заметил эксперт, не собирается останавливаться. Он пойдет до конца и будет все жестче и настойчивее требовать от тех, кто считается ему союзниками, чтобы они проводили нужную ему политику, даже себе в убыток. И Иран тут только один из пунктов.

«Сами по себе антииранские санкции, как и антироссийские, как и торговые войны с Китаем и всем миром, не способны разрушить «евроатлантическое единство», но в совокупности действия Трампа способны его серьезно пошатнуть», — допускает эксперт.

Попытки Трампа усилить давление на Европу в конечном счете могут привести к тому, что страны ЕС, несмотря на разногласия между собой, объединятся против него и Америки в целом.