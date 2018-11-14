Путин примет участие в церемонии завершения строительства морского участка «Турецкого потока»

Москва, 14 ноября. Президент России Владимир Путин проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле 19 ноября. В том числе российский лидер по видеосвязи примет участие в торжественной церемонии завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер прибудет в столицу Турции с рабочим визитом, в ходе которого проведет переговоры с главой турецкого государства. Во время встречи, по данным пресс-службы, стороны обменяются мнениями по вопросам дальнейшего развития отношений двух стран. В том числе президенты затронут вопросы актуальной региональной и международной проблематики.

Помимо встречи с Эрдоганом глава России примет участие в торжественной церемонии завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток» в режиме видеоконференции, которая также состоится 19 ноября.

Напомним, «Турецкий поток» является международным проектом газопровода из Анапского района Краснодарского края в западную часть Турции. Строительство сооружения началось еще в мае прошлого года. «Газпром» планирует протянуть две нитки, мощность каждой ветки составит 15,75 миллиарда кубометров газа в год.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов на встрече с главой МИД Сербии Ивецей Дачичем подчеркнул, что Россия разделяет интерес Сербии по развитию газопровода. В том числе он отметил, что вторая ветка «Турецкого потока» может быть реализована от границы Болгарии до Австрии через Сербию.