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Ученые выяснили, почему мужчинам нравится красивое женское белье

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Ученые выяснили, почему мужчинам нравится красивое женское белье

Монреаль, 14 ноября. Канадские специалисты выяснили, почему мужчинам нравится красивое женское белье. Для этого они провели опыты на крысах.

Перед началом исследования ученые предполагали, что красивое женское белье вызывает у мужчин эротические фантазии и возбуждение, поэтому столь популярно.

Однако выяснилось, что «эффект красивого нижнего белья» действует не только на мужчин, но также и на самцов крыс.

Ученые надели на самок крыс  «курточки». После этого самцы могли спариваться с ними, но самки не могли избавиться от одежды. Затем у самцов крыс появился выбор, спариваться с одетыми или «раздетыми» самками и большинство выбирало самок в «курточках», передает Planet-Today.

«Сам по себе вид «белья» на самках вызывал у самцов мысли о спаривании. Что-то подобное происходит и у людей», — считают исследователи.

Автор: Денис Коробейников
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