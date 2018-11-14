Адвокат Вышинского назвал дату рассмотрения апелляции на продление ареста

Киев, 14 ноября. 11 декабря Херсонский апелляционный суд рассмотрит апелляцию защиты руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на продление его ареста.

«Херсонский апелляционный суд назначил дату рассмотрения апелляционных жалоб защиты на определения следственного судьи о продлении срока содержания под стражей Кирилла Вышинского на 14.30 11 декабря», — рассказал адвокат журналиста Андрей Доманский, передает РИА Новости.

Ранее защита Вышинского подала апелляцию на продление его ареста.

Главред «РИА Новости Украина» был задержан 15 мая в Киеве. Его подозревают в госизмене, а также в поддержке республик Донбасса — ДНР и ЛНР. 17 мая Херсонский суд арестовал журналиста на два месяца, впоследствии арест был продлен до 28 декабря. В МИД РФ отметили, что дело против Вышинского сфабриковано. В ОБСЕ также призывали Киев отказаться от нападок на свободу слова и репрессий в отношении журналистов.