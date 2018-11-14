Бунт замерзающих: мэр Смелы предупредил Киев о восстании горожан

Киев, 14 ноября. Мэр украинского города Смелы в Черкасской области предупредил киевские власти о бунте, который устроят замерзающие горожане. Люди продолжают сидеть без тепла, ситуация близка к катастрофе, негодует Алексей Цыбко.

Предупреждение чиновник сделал в эфире местного телеканал 112. Он с ужасом указал на то, что с каждым днем температура падает все ниже, но проблема с ледяными батареями в домах остается нерешенной.

«Мы слили воду из системы отопления. Я бы хотел обратиться к правительству и сказать, что общество на грани социального срыва», — подчеркнул Цыбко.

Мэр Смелы уточнил, что собирается просить премьера страны Владимира Гройсмана срочно помочь городу.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что отопительный сезон до сих пор не наступил не только в Смеле, но и в Кривом Роге. Виной всему стали долги частной компании-поставщика перед «Нафтогазом». Размер задолженности составляет почти 100 млн гривен (3,5 млн долларов). Компания была ликвидирована, а местные власти пообещали договориться с «Нафтогазом» о более дешевых условиях поставки газа, а также пообещали расплатиться с долгами, взяв кредит.

Пока положение дел в городе действительно плачевное. В частности, учеников 11 школ перевели на дистанционное обучение, а сводные группы в 12 детсадах отапливают электричеством.