Мерзнущие без отопления украинцы вышли протестовать в центр Киева

Киев, 14 ноября. Десятки жителей Киева вышли протестовать в центр украинской столицы на бульвар Леси Украинки. Мерзнущие без отопления горожане решили высказать свое недовольство властям города.

Протестующие киевляне перекрыли дорогу на пешеходном переходе бульвара. Участники протестной акции также были с плакатами в руках, пишет NewInform.

Из-за скопления людей на пешеходном переходе образовалась пробка. Сейчас движение транспорта уже восстановлено, протестная акция завершена.

Жители нескольких украинских регионов все еще испытывают проблемы с теплоснабжением. Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отопления в домах и квартирах киевлян до сих пор нет из-за отказа компании «Нафтогаз» поставлять топливо котельным. В газовом гиганте прокомментировали ситуацию, отметив, что у них «нет вентиля», чтобы перекрывать тепло.

«Нафтогаз не включает и не выключает газ. У нас нет вентиля. Даже если я хочу остановить (подачу топлива — Прим. ФАН) — я не могу этого сделать. У меня нет для этого необходимого доступа к основным средствам, к той же задвижке», — заявлял первый зампредседателя правления «Нафтогаза» Сергей Перелома.

При этом известно, что «Нафтогаз» требует взыскать с украинских властей 6,6 миллиарда гривен (около 236 миллионов долларов). Именно столько денег было потеряно из-за отказа чиновников повышать тарифы на газ для населения с 2015 года.

Между тем, цены на топливо в стране выросли на 23,5% в соответствии с требованиями Международного валютного фонда.