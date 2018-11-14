Малькевич призвал усилить защиту интересов России в информационной сфере

Москва, 14 ноября. Главный редактор USA Really Александр Малькевич обратил внимание, что власти США на территории страны взяли под контроль информационную сферу, что позволяет им внушать гражданам определенные ценности.

Малькевич констатировал, что, несмотря на то, что является христианином, идея «подставлять другую щеку его смущает», когда речь идет о так называемой информационной войне.

«Сидим в позиции догоняющих», — констатировал он.

По его словам, в США идет активная проработка сознания населения, после которой американцы слепо верят в образ России, который выгоден Вашингтону.

«Мы там не были, но так есть», — приводит слова граждан США из так называемых «диванных войск» главред USA Really.

Он пояснил, что в США «ведется работа по насаждению определенных ценностей», и России следует предпринять какие-либо ответные действия.

«Пора более активно нам себя реализовывать», — предложил он.

При этом журналист отметил, что Россия не должна следовать примеру США, не должна «полностью блокировать деятельность западных СМИ у нас». По его мнению, необходимо запустить новые проекты, которые бы рассказывали людям правду — жителям и России, и других стран.

«Мы все демократично настроенные люди», — заметил Малькевич и призвал усилить защиту интересов России в информационной сфере.

Ранее Малькевич после возвращения из США рассказал о различиях в отношении к иноагентам в России и Штатах.