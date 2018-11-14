Малькевич рассказал о разнице в отношении к иноагентам в США и России

Москва, 14 ноября. Главный редактор USA Really Александр Малькевич после возвращения из США рассказал о различиях в отношении к иноагентам в России и Штатах.

Малькевич напомнил, что закон об иноагентах в США действует с 1938 года. Все это время этот документ внушает ужас в американцев и тем более в тех, кто попадает в этот список. При этом он обратил внимание, что происходящее в Штатах разительно отличается от текущей ситуации в России.

«У нас в России [иноагенты] работают в огромном количестве» , — заметил Малькевич.

Журналист отметил, что иноагенты в РФ все время «плачут, что их зажимают», при этом «ведут себя вольготно и чувствуют себя нормально».

«У нас есть куча проблем, как в США, — констатировал главред USA Really. — Но США даже не позволяют иностранным СМИ обсуждать свои проблемы».

Примером одной из таких проблем он назвал тот факт, что спустя неделю после выборов в США результаты голосования в некоторых штатах до сих под не подсчитаны.

Напомним, Малькевич участвовал в качестве наблюдателя на выборах в США. В аэропорту Вашингтона его задержали и провели трехчасовой. Сотрудники ФБР заявили, что он должен зарегистрировать ресурс USA Really в качестве иноагента в США.