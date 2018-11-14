Китай не подтвердил заявления США о незадекларированных ракетных базах в КНДР

Москва, 14 ноября. Пекин не подтвердил заявления США о якобы существующих в КНДР незадекларированных ракетных базах. Об этом сообщила в среду официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин, комментируя доклад Центра стратегических и международных исследований США.

«У китайской стороны нет возможности рассмотреть и подтвердить, являются ли сведения в докладе исследовательского центра подлинными», — сказала она.

Хуа Чуньин отметила, что в последнее время на Корейском полуострове наблюдаются положительные изменения. Она назвала важным шагом на пути к урегулированию ядерной проблемы встречу президента США Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном.

«Мы надеемся, что стороны продолжат выполнять достигнутые в ходе встречи договоренности, устранять имеющиеся опасения путем диалога и переговоров, активно продвигать процесс политического урегулирования на Корейском полуострове», — подчеркнула дипломат.

Доклад Центра стратегических и международных исследований США ранее опубликовало издание New York Times. Согласно ему, в КНДР якобы продолжают функционировать 13 из 20 незадекларированных ракетных баз. Президент США Дональд Трамп данную информацию опроверг.

Ранее Трамп заявил, что благодаря его усилиям по Северной Корее мир избежал ядерной войны.