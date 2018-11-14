Накопившего две тонны золота «монетного султана» казнили в Иране

Тегеран, 14 ноября. Власти Ирана казнили «монетного султана» Вахида Мазлумина, который накопил две тонны золота, а затем занимался его продажей.

Мужчину вместе с его подельником Мохаммадом Кассеми задержали в июне 2018 года. По словам главы полиции Тегерана Хосейна Рахими, «монетный султан» в течение 2017 года собирал золото. Мазлумин сумел накопить две тонны. Он вместе с подельником манипулировал монетным рынком и подрывал экономику страны, подчеркнули в полиции.

Суд приговорил их к смертной казни через повешение по обвинениям в экономических преступлениях, а также в манипуляции рынком национальной валюты.