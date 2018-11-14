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Международный центр «Институт Конфуция» могут открыть в Крыму

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Международный центр «Институт Конфуция» могут открыть в Крыму

Симферополь, 14 ноября. В Крыму может появиться международный центр «Институт Конфуция», в задачи которого входит развитие дружеских отношений Китая с другими государствами.

Соответствующий вопрос обсудили в среду представители Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского и Харбинского университета коммерции, сообщили в пресс-службе российского вуза.

Международный центр «Институт Конфуция» могут открыть в Крыму

Также в среду Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского подписал соглашение о сотрудничестве с китайским Харбинским университетом коммерции. Как отметила завкафедрой экономической теории Института экономики и управления КФУ Наталья Симченко, такое сотрудничество поможет развивать мобильность преподавателей и студентов и наладить взаимодействие России и Китая в научной сфере, в частности в рамках проекта «Один пояс — один путь».

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского был создан в 2014 году на базе Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. В него также вошли семь академий и институтов, пять колледжей и центров, 11 филиалов, семь научных организаций и медицинский университет имени Георгиевского.

Автор: Василий Котов
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